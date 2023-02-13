Чи піднімуть тарифи на комунальні послуги

Уряд розглядає можливість підвищення тарифів на комунальні послуги

Підняття тарифів під час війни на тлі зниження доходів громадян призведе лише до збільшення заборгованості по сплаті за ці послуги. Тому будь-яке підняття тарифів — це фактично самогубство постачальників послуг.

Про це заявив у коментарі для Новини.LIVE голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

На його думку, підняття тарифів не дасть результатів, яких, можливо, очікують постачальники комунальних послуг.

Експерт нагадує, зокрема, що згідно з заявами колишніх керівників Нафтогазу, собівартість видобутку українського газу становить від 1 до 2,5 грн/куб.м. Населенню ж газ продається майже по 8 грн/куб.м, комунальникам — по 16 грн/куб.м, бізнесу — по 25 грн/куб.м. Про яке в такому разі підняття тарифів на газ може йтися?

Що стосується тарифів на тепло і гарячу воду — їх теж немає сенсу підіймати, вважає Олег Попенко, бо це призведе лише до збільшення заборгованості по сплаті за ці послуги.

Що могла би зробити НКРЕКП, так це переглянути тарифи на електроенергію для бізнесу. Але якщо тарифи будуть підняті, то це напряму вплине на інфляцію і вартість послуг, в першу чергу водоканалів.

Не виключає експерт, що НКРЕКП все ж таки може переглянути тарифи на електроенергію і для населення. Чи буде ухвалено таке рішення — наразі прогнозувати складно, бо рішення це швидше політичне, ніж економічне.

В умовах падіння платоспроможності населення таке рішення означатиме збільшення видатків державного бюджету на виплату субсидій задля компенсації підвищення тарифів, на яких зароблять олігархічні групи. Держава ж при цьому нічого не заробить.

Нагадаємо, в кінці січня стало відомо, що уряд розробляє програму, яка дозволить після закінчення опалювального сезону повернутися до питання підвищення тарифів на комунальні послуги. Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський. Підвищення тарифів дозволить проводити аварійний ремонт інфраструктури, а також збільшити зарплати її працівникам та енергетикам.

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Про те, як Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги і чи варто це робити — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE