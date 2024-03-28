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Samsung Pay принял важное решение по работе с российскими картами Мир — что известно

28 марта 2024 10:38
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Samsung Pay прекращает работу с российскими картами Мир
Платежный терминал. Фото: Alamy
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Платежная система для мобильных устройств Samsung Pay прекратит работу с картами российской платежной системы "Мир". Это изменение вступит в силу с 3 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба компании Samsung.

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В компании отметили, что с 3 апреля нельзя будет добавлять и использовать карты "Мир" в приложении Samsung Pay.

"При этом функционал добавления и использования клубных карт/карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений", — сообщают представители Samsung.

Также из приложения будут удалены все ранее добавленные карты "Мир". Оплата проезда в общественном транспорте с помощью Samsung Pay также будет недоступна.

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Источник: Samsung

Российская платежная система "Мир"

Платежная система "Мир" является национальной российской платежной системой, которая предоставляет услуги по проведению платежных операций и выпускает банковские карты. Расчеты в данной системе производятся исключительно в российских рублях.

Что еще стоит знать

Напомним, Центральный банк Армении запретит местным учреждениям работать с российской платежной системой "Мир" уже с 29 марта. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что соответствующий запрет связан с тем, что страна не хочет попасть под повторные санкции США.

Мы также писали, что банки Швейцарии стали закрывать счета клиентов с российским гражданством. Это касается даже тех, кто также имеет паспорт другой страны.

санкции
деньги
банковские карты
Samsung
Россия
платежные системы

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