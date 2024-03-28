Samsung Pay припиняє роботу з російськими картками Мир

Платіжний термінал. Фото: Alamy

Платіжна система для мобільних пристроїв Samsung Pay припинить роботу з картками російської платіжної системи "Мир". Ця зміна набере чинності з 3 квітня.

Про це повідомляє пресслужба компанії Samsung.

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У компанії зазначили, що з 3 квітня не можна буде додавати та використовувати картки "Мир" у додатку Samsung Pay.

"При цьому функціонал додавання і використання клубних карток/карток постійного клієнта в застосунку Samsung Pay працюватиме без змін", — повідомляють представники Samsung.

Також із застосунку буде видалено всі раніше додані картки "Мир". Оплата проїзду в громадському транспорті за допомогою Samsung Pay також буде недоступна.

Джерело: Samsung

Російська платіжна система "Мир"

Платіжна система "Мир" є національною російською платіжною системою, яка надає послуги з проведення платіжних операцій та випускає банківські картки. Розрахунки у цій системі проводяться виключно у російських рублях.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Центральний банк Вірменії заборонить місцевим установам працювати з російською платіжною системою "Мир" вже з 29 березня. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що відповідна заборона пов'язана з тим, що країна не хоче потрапити під повторні санкції США.

Ми також писали, що банки Швейцарії почали закривати рахунки клієнтів з російським громадянством. Це стосується навіть тих, хто також має паспорт іншої країни.