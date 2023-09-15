Сериалы на 32 млн гривен: на что планируют потратить средства из госбюджета

Девушка держит деньги в руках. Фото: depositphotos.com

Недавно появилось два тендера на создание семейно-психологических сериалов. Их проводит ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины", которое "нуждается" в 32 млн гривен из государственного бюджета на эти проекты.

Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок Prozorro.

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Так, оба тендера закончились еще 12 сентября этого года. В первом случае планируется потратить 17 440 000 грн на создание сериала "Семейный консультант", а во втором — 15 260 016 грн на сериал "Курс счастливой жизни".

Тендер на сериал "Семейный консультант". Фото: скриншот

Тендер на сериал "Курс счастливой жизни". Фото: скриншот

В описании тендеров отмечено, на что пойдут средства — "написание/адаптация сценариев и предусматривает частичный технологический цикл производства".

Также под каждой публикацией есть комментарии украинцев, которые уверены, что подобным образом разворовываются бюджетные деньги.

"Неуместное использование государственных средств во время военного времени", — говорится в одном из комментариев под тендером на сериал "Курс счастливой жизни".

На эти замечания должна ответить Государственная аудиторская служба.

Комментарии под тендером на сериал "Курс счастливой жизни". Фото: скриншот

Напомним, что Министерство экономики Украины возобновило правила проведения государственных закупок во время военного положения. Теперь при закупках на сумму более 50 тысяч гривен заказчики обязаны не только предоставить отчет о контракте, заключенном вне электронной системы закупок, но и обоснование причин такого решения, утвержденное руководством.

Также мы сообщали, что здание Главпочтамта в Киеве хотят отремонтировать. И потратить на это планируют минимум 2,7 млн гривен.

Добавим, что эксперты провели анализ крупнейших тендеров в Одесской области за август 2023 года. В рамках этого проекта эксперты агентства проанализировали крупнейшие закупки в регионе за август 2023 года, направленные на очередные стадионы, парки и непонятные ремонты.