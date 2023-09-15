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Сериалы на 32 млн гривен: на что планируют потратить средства из госбюджета

15 сентября 2023 02:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сериалы на 32 млн гривен: на что планируют потратить средства из госбюджета
Девушка держит деньги в руках. Фото: depositphotos.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно появилось два тендера на создание семейно-психологических сериалов. Их проводит ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины", которое "нуждается" в 32 млн гривен из государственного бюджета на эти проекты.

Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок Prozorro.

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Так, оба тендера закончились еще 12 сентября этого года. В первом случае планируется потратить 17 440 000 грн на создание сериала "Семейный консультант", а во втором — 15 260 016 грн на сериал "Курс счастливой жизни".

Тендер на сериал "Семейный консультант"
Тендер на сериал "Семейный консультант". Фото: скриншот
Тендер на сериал "Курс счастливой жизни"
Тендер на сериал "Курс счастливой жизни". Фото: скриншот

В описании тендеров отмечено, на что пойдут средства — "написание/адаптация сценариев и предусматривает частичный технологический цикл производства".

Также под каждой публикацией есть комментарии украинцев, которые уверены, что подобным образом разворовываются бюджетные деньги.

"Неуместное использование государственных средств во время военного времени", — говорится в одном из комментариев под тендером на сериал "Курс счастливой жизни".

На эти замечания должна ответить Государственная аудиторская служба.

Комментарии под тендером на сериал "Курс счастливой жизни"
Комментарии под тендером на сериал "Курс счастливой жизни". Фото: скриншот

Напомним, что Министерство экономики Украины возобновило правила проведения государственных закупок во время военного положения. Теперь при закупках на сумму более 50 тысяч гривен заказчики обязаны не только предоставить отчет о контракте, заключенном вне электронной системы закупок, но и обоснование причин такого решения, утвержденное руководством.

Также мы сообщали, что здание Главпочтамта в Киеве хотят отремонтировать. И потратить на это планируют минимум 2,7 млн гривен.

Добавим, что эксперты провели анализ крупнейших тендеров в Одесской области за август 2023 года. В рамках этого проекта эксперты агентства проанализировали крупнейшие закупки в регионе за август 2023 года, направленные на очередные стадионы, парки и непонятные ремонты.

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