Серіали на 32 млн гривень: на що планують витратити кошти з держбюджету

Дівчина тримає гроші в руках. Фото: depositphotos.com

Нещодавно з'явилися два тендери на створення сімейно-психологічних серіалів. Їх проводить ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України", яке "потребує" 32 млн гривень з державного бюджету на ці проєкти.

Відповідні тендери з'явилися на сайті держзакупівель Prozorro.

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Так, обидва тендери закінчилися ще 12 вересня цьогоріч. У першому випадку планують витратити 17 440 000 грн на створення серіалу "Сімейний консультант", а в другому — 15 260 016 грн на серіал "Курс щасливого життя".

Тендер на серіал "Сімейний консультант". Фото: скриншот

Тендер на серіал "Курс щасливого життя". Фото: скриншот

В описі тендерів зазначено, на що підуть кошти — "написання/адаптацію сценаріїв та передбачає частковий технологічний цикл виробництва".

Також під кожною публікацією є коментарі українців, які впевнені, що подібним чином розкрадаються бюджетні гроші.

"Недоречне використання державних коштів під час воєнного часу", — йдеться в одному з коментарів під тендером на серіал "Курс щасливого життя".

На ці зауваження має дати відповідь Державна аудиторська служба.

Коментарі під тендером на серіал "Курс щасливого життя". Фото: скриншот

Нагадаємо, що Міністерство економіки України поновило правила проведення державних закупівель під час воєнного стану. Тепер при закупівлях на суму понад 50 тисяч гривень замовники зобов'язані не лише надати звіт про контракт, укладений поза електронною системою закупівель, а й обґрунтування причин такого рішення, затверджене керівництвом.

Також ми повідомляли, що будівлю Головпоштамту у Києві хочуть відремонтувати. І витратити на це планують щонайменше 2,7 млн гривень.

Додамо, що експерти провели аналіз найбільших тендерів в Одеській області за серпень 2023 року. В рамках цього проєкту експерти агентства проаналізували найбільші закупівлі у регіоні за серпень 2023 року, які направлені на чергові стадіони, парки та незрозумілі ремонти.