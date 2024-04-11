Работа на сборе клубники для украинцев в Финляндии - вакансии без знания языка, условия и зарплата

Женщина собирает клубнику на поле в Финляндии. Фото: SAUVO JYLHÄ

Ягодные фермы Финляндии приглашают украинцев на сезонную работу. Работодатель обещает жилье и питание. Зарплата зависит от количества собранной клубники. За килограмм обещают платить от 1,27 евро.

Соответствующая вакансия размещена на Facebook-странице группы Поиск и предложения работы в Финляндии.

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Территориально место работы находится на востоке Финляндии, в регионе Савонлинна. Общая площадь клубничного поля – более 30 га. Сбор ягод начинается в середине июня и длится месяц-полтора. Среди других, не постоянных обязанностей работников — фасовка/взвешивание ягоды, уход за полями. Кандидаты на вакансию должны быть физически выносливыми, готовыми к полевым работам, без заболеваний спины, ног, суставов и без лишнего веса.

Cкриншот вакансии/сезонная работа в Финляндии

Условия труда — жилье, питание, доезд на поле

Работодатель предлагает официальное трудоустройство по контракту. Жильем питание обещают обеспечить, но за эти услуги придется заплатить.

Стоимость жилья (2-3 человека в комнате) — до 5,5 евро/сутки за человека. Питание (комплексное, двукратное) — 4 евро/сутки за человека. "Все комнаты укомплектованы постельным бельем, одеялами и подушками. Есть шкафы для хранения вещей, стол, стулья, чайник, электрическая плита, холодильник", — уточняется в вакансии. Доезд на поле – автобусом, который оплачивает ферма.

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