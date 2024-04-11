Робота на зборі полуниці для українців у Фінляндії - вакансії без знання мови, умови та зарплата

Жінка збирає полуницю на полі у Фінляндії. Фото: SAUVO JYLHÄ

Ягідні ферми Фінляндії запрошують українців на сезонну роботу. Працедавець обіцяє житло та харчування. Зарплата залежить від кількості зібраної полуниці. За кілограм обіцяють платити від 1,27 євро.

Відповідна вакансія розміщена на Facebook-сторінці групи Пошук та пропозиції роботи у Фінляндії.

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Старт роботи — з середини червня 2024 року

Територіально місце роботи знаходиться на сході Фінляндії, у регіоні Савонлінна. Загальна площа полуничного поля — понад 30 га. Збір ягід починається з середини червня і триває місяць-півтора. Серед інших, не постійних обов'язків працівників — фасування/зважування ягоди, догляд за полями. Кандидати на вакансію мають бути фізично витривалимими, готовими до польових робіт, без захворювань спини, ніг, суглобів і без зайвої ваги.

Cкриншот вакансії/сезонна робота у Фінляндії

Умови праці — житло, харчування, доїзд на поле

Працедавець пропонує офіційне працевлаштування за контрактом. Житлом, харчування обіцяють забезпечити, але за ці послуги доведеться заплатити.

Вартість житла (2-3 людини у кімнаті) — до 5,5 євро/доба за людину. Харчування (комплексне, дворазове) – 4 євро/доба за людину. "Всі кімнати укомплектовані постільною білизною, ковдрами та подушками. Є шафи для зберігання речей, стіл, стільці, чайник, електрична плита, холодильник", — уточнюється у вакансії. Доїзд на поле — автобусом, який оплачує ферма.

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