Біженці за кордоном — у яких містах Євросоюзу найкращі вакансії для українців

Українські біженці на вокзалі у Німеччині. Фото: Reuters

Протягом понад двох років українці змушені шукати притулок за кордоном через повномасштабне вторгнення Росії. Біженці активно шукають роботу, і деякі країни надають спрощені умови працевлаштування для українських громадян.

Про те, де найкращі умови працевлаштування для біженців з України, розповіли на платформі EnableMe Ukraine.

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Де найкращі вакансії для українців за кордоном

За рейтингом міст ЄС з найкращими вакансіями для українців лідирують Мюнхен, Гамбург, Братислава, Осло, Стокгольм, Прага та Варшава.

Румунія має багато вакансій для біженців, але середній рівень заробітної плати тут невисокий.

У Німеччині умови працевлаштування спростили. Біженці мають право на працю після 6 місяців перебування в країні. Найбільш популярні вакансії без знання мови — працівники складів та виробництв, водії, будівельники, прибиральники, а також є попит на працівників, які надають догляд за людьми похилого віку.

У Нідерландах без знання мови можна влаштуватись на виробництво, збирати врожай або працювати у теплицях.

У Норвегії умови працевлаштування спрощені для українців, рівень заробітних плат вищий, ніж в інших країнах. Зварювальники, будівельники, працівники виробництв, водії середньо отримують 2500 — 4000 євро на місяць.

У Польщі багато вакансій у готельно-ресторанному бізнесі та на будівництві. Також потрібні висококваліфіковані вчителі та медичні працівники. Українці мають підтверджувати диплом через Міносвіти Польщі.

Франція в основному пропонує вакансії у сфері сільського господарства та на роботу з технікою. Середня зарплата становить 12-16 євро за годину, але важливо володіти французькою мовою.

Щодо пошуку роботи українці, які вже за кордоном, не рекомендують Італію і Грецію.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українським біженцям у Німеччині мають намір допомогти з працевлаштуванням. Умови планують зробити простішими.

Ми також повідомляли, що у Чехії українським біженцям планують запропонувати можливість отримання дозволу на довгострокове проживання замість тимчасового захисту. Серед умов зміни статусу — економічна самодостатність громадян.