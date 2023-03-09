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Мошенники от имени "Новой Почты" раздают украинцам денежную помощь: как не попасть на крючок

9 марта 2023 10:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Мошенники от имени Новой Почты раздают украинцам деньги — суть схемы
Розыгрыш якобы от почтового оператора 6 тыс. грн.
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине мошенники придумали очередную схему по предоставлению "денежного вознаграждения". В этот раз в соцсети афишировали розыгрыш якобы от почтового оператора "Новая Почта", где можно получить 6 тыс. гривен.

Об этом сообщает Voxukraine.

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В чем суть схемы

Чтобы получить деньги, пользователи должны ответить на четыре предложенных вопроса, которые сформулированы некорректно: "Знаете ли вы "Новую Почту"?", "Сколько вам лет?", "Что вы думаете о "Новой почте"?" и "Вы мужчина или женщина?".

Также пользователь должен поделиться информацией о розыгрыше в пяти группах или с 20 друзьями, завершить регистрацию. Еще на сайте предлагается ввести код и подождать, когда администратор рассмотрит заявку. Однако при попытке ввести открывается посторонний сайт, доступ к которому ограничен.

Представители "Новой Почты" на официальном сайте и страницах соцсетей опровергли наличие такого розыгрыша. Там подчеркнули, что подобные мероприятия не устраивают. Пользователям советуют не переходить по сомнительным ссылкам. Сам адрес с "розыгрышем" не принадлежит Новой Почте, тогда как у компании такой: novaposhta.ua.

Примечательно, что для большей убедительности и привлечения пользователей принять участие в розыгрыше, мошенники разместили одобрительные комментарии от тех, кто якобы получил деньги.

Больше о мошеннических схемах

Напомним, в Украине киберполиция разоблачила очередную мошенническую схему по выманиванию денег у клиентов государственного финансового учреждения "ПриватБанк". Жертвами обмана стали пожилые граждане. Мошенники звонили клиентам ПриватБанка, чтобы выманить данные карт.

Также мы писали, что полиция прекратила деятельность преступной группировки, которая специализировалась на похищении денег с банковских карт пленных военнослужащих. Общий ущерб составил более 2 млн грн.

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