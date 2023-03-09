Шахраї від імені Нової Пошти роздають українцям гроші — суть схеми

Розіграш нібито від поштового оператора 6 тис. грн

В Україні шахраї вигадали чергову схему з надання "грошової винагороди". Цього разу у соцмережі афішували розіграш нібито від поштового оператора "Нова Пошта", де можна отримати 6 тис. гривень.

Про це повідомляє Voxukraine.

У чому суть схеми

Щоб отримати гроші, користувачі мають відповісти на чотири запропоновані запитання, які сформульовані некоректно: "Чи знаєте ви "Нову Пошту"?", "Скільки вам років?", "Що ви думаєте про "Нову Пошту"?" та "Ви чоловік або жінка?".

Також користувач має поділитися інформацією про розіграш у п'яти групах чи з 20 друзями, завершити реєстрацію. Ще на сайті пропонують ввести код та зачекати, коли адміністратор розгляне нашу заявку. Однак при спробі ввести — відкривається сторонній сайт, доступ до якого обмежений.

Представники "Нової Пошти" на офіційному сайті та сторінках соцмереж спростували наявність такого розіграшу. Там наголосили, що подібні заходи не влаштовують. Користувачам радять не переходити за сумнівними посиланнями. Сама адреса з "розіграшем" не належить Новій Пошті, тоді як у компанії така: novaposhta.ua.

Примітно, що для більшої переконливості та схиляння користувачів узяти участь у розіграші, шахраї розмістили схвальні коментарі тих, хто нібито отримав гроші.

Більше про шахрайські схеми

Нагадаємо, в Україні кіберполіція викрила чергову шахрайську схему з виманювання грошей у клієнтів державної фінансової установи "ПриватБанк". Жертвами обману стали літні громадяни. Шахраї телефонували до клієнтів ПриватБанку, щоб виманити дані карт.

Також ми писали, що поліція припинила діяльність злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на викраданні грошей з банківських карток полонених військовослужбовців. Загальні збитки склали понад 2 млн грн.