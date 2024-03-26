Тарифы на электричество — в Минэнергетики рассказали, повысят ли цены после атак РФ

Сотрудники сферы энергетики. Фото: УНИАН

В Министерстве энергетики утверждают, что новые ракетные атаки России по украинской энергосистеме были самыми мощными за время полномасштабной войны. В то же время это не приведет к повышению стоимости электрической энергии в ближайшее время.

Об этом сообщил глава Минэнергетики Герман Галущенко, передает его пресс-служба.

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Как новые обстрелы энергосистемы повлияют на тарифы

По словам чиновника, сейчас никаких решений по пересмотру коммунальных тарифов или прекращению экспорта электрической энергии нет. По мнению министра, прекращение экспорта электроэнергии после атак "не разрешит ситуацию".

Сейчас вся работа сосредоточена на фиксировании последствий российских ракетных атак. После того как получат конкретные цифры и станут известны сроки возобновлений, будут принимать решение по вышеуказанным вопросам. Поэтому специалисты сектора энергетики продолжают фиксировать повреждения, которые получила энергосистема.

"22 апреля была самая масштабная атака за весь период большой агрессии. Полного понимания, насколько разрушены объекты, у нас пока нет. Есть большие завалы, сейчас их разбирают, не везде есть доступ к оборудованию, чтобы проверить состояние... Сейчас нет никаких решений по тарифам, судьбе ПСО или запрету экспорта", — сообщил Галущенко.

Чиновник считает, что после верификации повреждений объем нанесенного ущерба превысит миллиарды, поэтому Украина потребует от РФ компенсации через судебные инстанции.

Что известно о новых атаках РФ на энергосистему

22 марта россияне осуществили комбинированные обстрелы украинских городов с применением дронов, баллистических и крылатых ракет. Были зафиксированы взрывы в Харькове, Днепре, Полтаве, Кривом Роге, Запорожье, Кропивницком, а также в областях: Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Львовской, Ивано-Франковской.

Масштабная атака РФ по энергосистеме привела к аварийным отключениям электроснабжения в Винницкой, Львовской, Днепропетровской, Запорожской областях. Самая сложная ситуация была зафиксирована в Харькове, где из-за больших повреждений были обесточены около 600 тыс. жителей.

По информации правительства, сейчас дефицита электроэнергии не фиксируют, однако из-за обстрелов энергообъектов в некоторых городах и областях вводили отключения электроэнергии, а именно в Кривом Роге и на Одесчине.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в Государственной службе статистики показали, как через год изменилась стоимость жилищно-коммунальных услуг для бытовых потребителей. В целом с февраля 2023-го по февраль 2024 года тарифы повысились на 12,7%.

Также сообщалось, что украинцы с 2024 года начнут получать квитанции за техническое обслуживание (ТО) газовых труб внутри зданий. Известно, какие суммы могут быть в третьей платежке за газ.