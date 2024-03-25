Тарифи на електрику — скільки українці заплатять у квітні

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У квітні 2024 року українці отримають оновлені платіжки за житлово-комунальні послуги. Відомо, скільки заплатять споживачі за електричну енергію за перший місяць весни.

Про це повідомляє видання "Обозреватель".

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Тарифи на електрику у квітні

Згідно з інформацією уряду, у квітні тариф за електроенергію становитиме 2,64 грн за кВт*год без урахування обсягу споживання.

За підрахунками, домогосподарство з трьох осіб, в яких є електроплита та бойлер, за споживання 300 кВт*год електроенергії за місяць має заплатити 792 грн. Проте за умови встановлення двотарифного лічильника — діятиме знижка у 264 грн, тому така сім'я заплатить 528 грн.

Завдяки багатотарифному лічильнику вночі діє знижений тариф на електрику. Так, вартість ресурсу становить з 23 ночі до 7 ранку 1,32 грн/кВт*год.

З огляду на це, фахівці радять встановлювати багатотарифний прилад обліку електроенергії та вмикати у нічний час більшість електроприладів з відкладеним таймером. Це може бути бойлер, пральна машинка, посудомийка, хлібопічка, інші енерговитратні прилади. Так, частина споживаної електроенергії буде витрачатися вночі за значно нижчим тарифом. На нього припадатиме близько 200 кВт.

Коли підвищать тарифи на електрику

Як йдеться у Меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ), стабілізація системи вимагає підвищення тарифів, зокрема, на електричну енергію. Це необхідно для покриття витрат, особливо після завершення війни, з виділенням коштів для вразливих домогосподарств. Очікується, що підвищення цін відбуватиметься поступово.

З огляду на це, уряд має намір ухвалити "Дорожню карту" щодо покрокової лібералізації енергоринків — природного газу та електроенергії, де буде прописано план з її реалізації.

Водночас, раніше у Міністерстві енергетики запевняли, що влада не планує підвищувати тарифи на електрику. Йдеться тільки про опалювальний період.

"6 грн за кіловат точно не буде. Це просто якийсь вкид. Він нічим не обґрунтований. До кінця опалювального сезону тариф не зміниться, тому що є постанова, яка діє до 1 травня", — наголосили у відомстві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влада у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) допускає підвищення комунальних тарифів для населення. Ціни можуть зрости під час війни та після її завершення.

Раніше ми писали, що з 1 квітня цього року можуть підвищити деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів у разі ухвалення відповідного рішення до кінця березня.