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Що буде з тарифами після атак РФ на енергосистему — відповідь Міненергетики

26 березня 2024 08:19
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Тарифи на електрику — у Міненергетики розповіли, чи підвищать ціни після атак РФ
Працівники сфери енергетики. Фото: УНІАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Міністерстві енергетики стверджують, що нові ракетні атаки Росії по українській енергосистемі були найпотужнішої сили за час повномасштабної війни. Водночас це не призведе до підвищення вартості електричної енергії найближчим часом.

Про це повідомив очільник Міненергетики Герман Галущенко, передає його пресслужба.

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За словами посадовця, зараз жодних рішень щодо перегляду  комунальних тарифів чи припинення експорту електричної енергії немає. На думку міністра, припинення експорту електроенергії після атак "не вирішить ситуацію".

Нині вся робота зосереджена на фіксуванні наслідків російських ракетних атак. Після того, як отримають конкретні цифри та стануть відомі терміни відновлення, будуть ухвалювати рішення щодо вищевказаних питань. Тому спеціалісти сектору енергетики продовжують фіксувати пошкодження, яких зазнала енергосистема.

 "22 квітня була наймасштабніша атака за весь період великої агресії. Повного розуміння, наскільки зруйновані об'єкти, у нас поки що немає. Є великі завали, зараз їх розбирають, не скрізь є доступ до обладнання, щоб перевірити стан... Зараз немає ніяких рішень щодо тарифів, долі ПСО чи заборони експорту", — повідомив Галущенко.

Посадовець вважає, що після верифікації пошкоджень обсяг завданих збитків перевищить мільярди, тому Україна вимагатиме від РФ компенсації через судові інстанції.

Що відомо про нові атаки РФ на енергосистему

22 березня росіяни здійснили комбіновані обстріли українських міст із застосуванням дронів, балістичних та крилатих ракет. Було зафіксовано вибухи у Харкові, Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі, Запоріжжі, Кропивницькому, а також в областях: Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Львівській, Івано-Франківській.

Масштабна атака РФ по енергосистемі призвела до аварійних відключень електропостачання у Вінницькій, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій областях. Найскладнішу ситуацію було зафіксовано у Харкові, де через великі пошкодження були знеструмлені близько 600 тис. жителів.

За інформацією уряду, нині дефіциту електроенергії не фіксують, проте через обстріли енергооб'єктів у деяких містах та областях запроваджували вимкнення електроенергії, а саме у Кривому Розі та на Одещині.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у Державній службі статистики показали, як за рік змінилась вартість житлово-комунальних послуг для побутових споживачів. Загалом з лютого 2023-го по лютий 2024 року — тарифи підвищились на 12,7%.

Також повідомляли, що українці з 2024 року почнуть отримувати квитанції за технічне обслуговування (ТО) газових труб усередині будинків. Відомо, які суми можуть бути в "третій платіжці за газ".

комунальні послуги
ЖКГ
Міненерго
електроенергія
ціни

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