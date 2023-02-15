Как изменятся цены на продукты питания в 2023 году

Снижения продуктовых цен ждать не стоит

В 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности. Таков прогноз Национального банка на текущий год.

Прогнозы чиновников

По мнению аналитиков НБУ, рост цен в 2023 году будет замедляться, в частности, из-за замедления глобальной инфляции, налаживания логистики, адаптации бизнеса к работе в условиях войны и слабого потребительского спроса в условиях дефицита электроэнергии. Более быстрому снижению инфляции помешают последствия полномасштабной войны.

В последующие годы ценовое давление ослабится благодаря снижению рисков безопасности, налаживанию логистики и увеличению урожаев. В результате инфляция замедлится до 10,4% в 2024 и до 6,7% в 2025 году.

В Министерстве экономики считают, что в случае отсутствия новых мощных вызовов, от которых не гарантирована страна во время полномасштабной войны, цены в текущем году продолжат расти умеренно, без значительных скачков. Следовательно, инфляция 2023 года, вероятно, будет сопоставима по темпам с прошлогодней.

Как росли цены в январе

По данным Государственной службы статистики, в январе текущего года потребительские цены по сравнению с январем прошлого года выросли на 26%, что меньше годовой инфляции месяцем ранее (26,6%).

Продукты питания за январь подорожали на 1,4%. Больше всего подорожали овощи — на 6,4%, фрукты — на 4,4%, яйца — на 2%, молоко — на 2%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,1%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь снизились на 5,1%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,7%, здравоохранение — на 1,2%, транспорт подешевел на 0,1% (в том числе горючее подешевело на 2,0%), цены на связь выросли на 1,0%, на отдых и культуру — на 0,4%, на образование — на 1,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,6%, разные товары и услуги — на 1,8%.

Прогнозы экспертов

Опрошенные Новини.LIVE эксперты констатируют: мировые цены на продукты питания постепенно снижаются, цены на энергоносители тоже значительно ниже прошлогодних максимумов.

Обменный курс гривни будет оставаться относительно стабильным в течение по крайней мере первого полугодия 2023 года, а правительство вряд ли будет значительно пересматривать тарифы на коммунальные услуги в этом году.

Поэтому инфляция практически гарантированно замедлится до менее 20% в этом году.

"Раньше мы ожидали, что годовая инфляция будет стабильно замедляться только с марта 2023 года. Тот факт, что этот тренд начался уже в январе, является значительным положительным сюрпризом. В настоящее время сформированы практически все предпосылки для замедления потребительских цен в течение года", — говорит глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

В торможении роста цен сыграют роль слабый потребительский спрос, стабилизация цен по основным статьям импорта Украины и уменьшение девальвационных ожиданий. Впрочем, расходы производителей, перевозчиков и торговых сетей существенно выросли и будут расти дальше, и это скажется на ценах в этом году, предостерегает старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Виталий Кравчук.

По прогнозу аналитика Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Валентина Литвинова, в текущем году потребительские цены, в частности, на продукты питания, будут зависеть от двух факторов: обстановки на фронте и внешнего финансирования Украины. Если ситуация на фронте будет иметь положительную динамику для Украины, а внешние партнеры не будут медлить с финансовой поддержкой, то в таком случае инфляция по итогам года составит около 20%. Меньшего уровня инфляции ждать можно, но не стоит.

Если ситуация на фронте будет складываться не в пользу Украины, это очень быстро может отразиться на ценах.

Если же отвлечься от военного фактора, то следует обратить внимание именно на экономические факторы, которые будут определять динамику цен, в первую очередь на продукты питания.

По прогнозу собеседника Новини.LIVE, в течение года в Украине будут продолжать сокращаться посевные площади и урожайность. Но этот фактор не повлияет на внутренние цены, поскольку Украина выращивает сельскохозяйственной продукции гораздо больше (в 5-6 раз), чем потребляет. Поэтому из-за уменьшения площадей максимум возможного — это сокращение заработков экспортеров вследствие уменьшения экспорта продукции сельского хозяйства.

Временные сезонные скачки цен возможны на продукцию животноводства. Это может касаться цен на говядину и свинину в результате уменьшения поголовья. Кстати, поголовье уменьшается давно и стабильно, а цены на мясо до сих пор не росли.

Цены, конечно, будут зависеть от спроса. Но вряд ли в течение года следует ожидать чрезвычайного роста спроса на говядину и свинину.

"Что касается мяса птицы и яиц — роста цен не должно быть, поскольку поголовье существенно увеличилось", — успокаивает эксперт.

Следует упомянуть, что в конце прошлого года продовольственная инфляция немного замедлилась. Это произошло преимущественно из-за того, что производимые продукты питания (в основном мясомолочные) вследствие отключения света доставали со складов и выкладывали на полки магазинов, чтобы скорее продать, потому что продукты быстро портились. Поскольку стоимость продуктов питания составляет в среднем около 40% расходов украинцев, снижение продовольственной инфляции обусловило общее снижение показателя инфляции в конце прошлого года.

Но в начале текущего года, когда запасы продуктов питания были распроданы, а спрос не снизился, цены продолжили расти.

Вместе с тем, успокаивает собеседник Новини.LIVE, с начала года в Украине не наблюдается факторов, которые могли бы повлечь ценовые шоки, потянув цены резко вверх или вниз. Даже ракетный террор сильно не влияет на цены продуктов питания. В том числе и потому, что зимой продукты легче хранить, даже при отключении электроснабжения.

Что почем

К лету традиционно будут дорожать овощи. Если, например, свекла сейчас стоит 10-12 гривен за килограмм, то к лету она будет стоить 15-17 гривен. Но с новым урожаем цена откатится до 10–12 гривен.

С морковью и картофелем — та же история. Традиционно цены на эти овощи будут расти включительно до июня, но с новым урожаем цены пойдут вниз.

Цены на свинину, говядину и мясо птицы, вероятнее всего, будут стабильны. А вот яйца могут немного подешеветь, поскольку производители значительно увеличили поголовье кур, и ближе к лету должно увеличиться производство яиц.

В связи с увеличением поголовья кур у производителей есть все основания к лету снизить цены на яйца условно до 40-50 гривен за десяток. Это с учетом инфляции и других факторов удорожания производства. Можно ожидать, что к середине весны цены на яйца снизятся.

"Но не факт, что производители снизят цены на яйца после того, как десяток яиц в прошлом году подорожал условно с 20 до 60-70 гривен. Вряд ли можно утверждать, что такая цена сейчас справедлива", — говорит Валентин Литвинов.

Цены на растительное масло и сахар в течение года, скорее всего, будут расти в пределах инфляции, но не на прогнозируемые Национальным банком 20% общего роста цен, а чуть меньше. Продуктовая инфляция составит 12–15% и не станет локомотивом потребительской инфляции.

Относительно круп — ситуация интересная. В прошлом году Кабмин разрешил экспорт украинской гречки, потому что в результате увеличения внутреннего спроса из-за пандемии Covid украинские производители резко увеличили производство. И произвели гречки столько, что некуда ее продавать внутри страны. Цены пошли вниз. Если летом цены на гречку достигали 90-100 гривен за килограмм, то сейчас цены упали в среднем до 63 гривен. Дальше снижаться цены на гречку не будут.

"По статистике, в мирные времена в продуктовой корзине украинца гречка занимает до 10% круп. Но когда начинается какой-то кризис — никто не бежит за овсянкой или пшеном, все бегут за гречкой. Такая вот культурная особенность украинцев", — отмечает собеседник Новини.LIVE.

Цены на хлебобулочные изделия и макароны в течение года будут находиться в пределах инфляции. Если цены и росли раньше, то не из-за нехватки зерна, а в связи с проблемами энергообеспечения. Сейчас таких проблем уже нет. Вернее, они есть, но производители уже приспособились работать в новых условиях.

Исходя из имеющихся экономических факторов можно прогнозировать, что 2023 год в ценовом плане будет более спокоен и прогнозируем, чем год прошлый. Снижения продуктовых цен ждать не стоит. Но и рост не будет значительным — в пределах 10-15% за год.