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Що буде з цінами на продукти харчування в 2023 році

15 лютого 2023 17:30
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Як зміняться ціни на продукти харчування в 2023 році
Зниження продуктових цін чекати не варто
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

В 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків. Такий прогноз Національного банку на поточний рік.

Прогнози чиновників

На думку аналітиків НБУ, ріст цін у 2023 році сповільнюватиметься, зокрема, через уповільнення глобальної інфляції, налагодження логістики, адаптацію бізнесу до роботи в умовах війни та слабкий споживчий попит в умовах дефіциту електроенергії. Швидшому зниженню інфляції завадять наслідки повномасштабної війни.

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У наступних роках ціновий тиск послабиться завдяки зниженню безпекових ризиків, налагодженню логістики та збільшенню врожаїв. У результаті інфляція сповільниться до 10,4% у 2024 році та до 6,7% у 2025 році. 

В Міністерстві економіки вважають, що в разі відсутності нових потужних викликів, від яких не гарантована країна під час повномасштабної війни, ціни протягом поточного року продовжать зростати помірно, без значних стрибків. Відтак інфляція 2023 року, ймовірно, буде співставною за темпами із минулорічною.

Як зростали ціни в січні

За даними Державної служби статистики, в січні поточного року споживчі ціни проти січня минулого року зросли на 26%, що менше річної інфляції місяцем раніше (26,6%). 

Продукти харчування за січень подорожчали на 1,4%. Найбільше подорожчали овочі — на 6,4%, фрукти — на 4,4%, яйця — на 2%, молоко — на 2%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,1%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, на одяг та взуття — знизилися на 5,1%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 0,7%, охорона здоров'я — на 1,2%, транспорт подешевшав на 0,1% (зокрема, пальне подешевшало на 2,0%), ціни на зв'язок зросли на 1,0%, на відпочинок та культуру — на 0,4%, на освіту — на 1,1%, ресторани та готелі подорожчали на 1,6%, різні товари та послуги — на 1,8%.

Прогнози експертів

Опитані Новини.LIVE експерти констатують: світові ціни на продукти харчування поступово знижуються, ціни на енергоносії теж перебувають значно нижче минулорічних максимумів.

Обмінний курс гривні залишатиметься відносно стабільним протягом принаймні першого півріччя 2023 року, а уряд навряд чи буде значно переглядати тарифи на комунальні послуги цього року. 

Тож інфляція практично гарантовано сповільниться до менш ніж 20% цьогоріч. 

"Раніше ми очікували, що річна інфляція буде стабільно уповільнюватися лише з березня 2023 року. Той факт, що цей тренд почався вже в січні, є значним позитивним сюрпризом. Наразі сформовано практично всі передумови для сповільнення споживчих цін протягом року", — каже голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

У гальмуванні зростання цін зіграють роль слабкий споживчий попит, стабілізація цін за основними статтями імпорту України та зменшення девальваційних очікувань. Втім витрати виробників, перевізників та торгових мереж суттєво зросли та будуть зростати далі, і це позначиться на цінах цього року, застерігає старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Віталій Кравчук.

За прогнозом аналітика Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Валентина Літвінова, в поточному році споживчі ціни, зокрема на продукти харчування, залежатимуть від двох факторів: обстановки на фронті та зовнішнього фінансування України. Якщо ситуація на фронті матиме позитивну динаміку для України, а зовнішні партнери не зволікатимуть з фінансовою підтримкою, то в такому випадку інфляція за результатами року складе близько 20%. Меншого рівня інфляція очікувати можна, але не варто.

Якщо ж ситуація на фронті складатиметься не на користь України, то це дуже швидко може відобразитись на цінах.

Якщо ж абстрагуватися від військового фактора, то варто звернути увагу саме на економічні чинники, які визначатимуть динаміку цін, в першу чергу на продукти харчування.

За прогнозом співрозмовника Новини.LIVE, протягом року в Україні продовжуватимуть скорочуватися посівні площі та врожайність. Але цей фактор не вплине на внутрішні ціни, оскільки Україна вирощує сільськогосподарської продукції значно більше (в 5-6 разів), ніж споживає. Тож через зменшення площ максимум що може бути — це скорочення заробітків експортерів внаслідок зменшення експорту продукції сільського господарства.

Тимчасові сезонні стрибки цін можливі на продукцію тваринництва. Це може стосуватися цін на яловичину і свинину внаслідок зменшення поголів’я. До речі, поголів’я зменшується давно і стабільно, а ціни на м’ясо досі не росли. 

Ціни, звичайно, залежатимуть від попиту. Але навряд чи протягом року варто очікувати надзвичайного росту попиту на яловичину і свинину.

"Щодо м’яса птиці та яєць — росту цін не повинно бути, оскільки поголів’я наразі суттєво збільшилось", — заспокоює експерт.

Варто згадати, що в кінці минулого року продовольча інфляція трохи пригальмувала. Це сталось переважно через те, що вироблені продукти харчування (в основному м’ясо-молочні) внаслідок відключення світла діставали зі складів і викладали на полиці магазинів, щоб скоріше продати, бо продукти швидко псувались. Оскільки вартість продуктів харчування становить у середньому близько 40% витрат українців, то зниження продовольчої інфляції зумовило загальне зниження показника інфляції в кінці минулого року.

Але на початку поточного року, коли запаси продуктів харчування були розпродані, а попит не зменшився — ціни продовжили рости.

Разом з тим, заспокоює співрозмовник Новини.LIVE, з початку року в Україні не спостерігається факторів, які би могли спричинити цінові шоки, потягнувши ціни різко вгору або вниз. Навіть ракетний терор не впливає сильно на ціни продуктів харчування. Зокрема й через те, що взимку продукти легше зберігати, навіть за умови відключення електропостачання.

Що почім

До літа традиційно дорожчатимуть овочі. Якщо, наприклад, буряк зараз коштує 10-12 гривень за кілограм, то до літа він коштуватиме 15-17 гривень. Але з новим врожаєм ціна відкотиться до 10-12 гривень.

З морквою і картоплею — та сама історія. Традиційно ціни на ці овочі ростимуть включно до червня, але з новим врожаєм ціни підуть вниз.

Ціни на свинину, яловичину і м’ясо птиці, найімовірніше, будуть стабільні. А от яйця можуть трохи подешевшати, оскільки виробники значно збільшили поголів’я курей, і ближче до літа має відповідно збільшитись виробництво яєць.

У зв’язку зі збільшенням поголів’я курей у виробників є всі підстави до літа знизити ціни на яйця умовно до 40-50 гривень за десяток. Це з урахуванням інфляції та всіх інших факторів здорожчання виробництва. Можна очікувати, що до середини весни ціни на яйця знизяться.

"Але не факт, що виробники знизять ціни на яйця після того, як десяток яєць минулого року здорожчав умовно з 20 до 60-70 гривень. Навряд чи можна стверджувати, що така ціна наразі є справедливою", — каже Валентин Літвінов. 

Ціни на олію і цукор протягом року, найімовірніше, зростатимуть у межах інфляції, але не на прогнозовані Національним банком 20% загального росту цін, а трохи менше. Продуктова інфляція становитиме 12-15% і не стане локомотивом споживчої інфляції.

Щодо круп — ситуація цікава. В минулому році Кабмін дозволив експорт української гречки, бо внаслідок збільшення внутрішнього попиту через пандемію Covid українські виробники різко збільшили виробництво. І виробили гречки стільки, що не було куди її продавати всередині країни. Ціни пішли вниз. Якщо влітку ціни на гречку сягали 90-100 гривень за кілограм, то станом на зараз ціни впали в середньому до 63 гривень. Далі знижуватись ціни на гречку не будуть.

"За статистикою, у мирні часи в продуктовому кошику українця гречка займає до 10% круп. Але коли починається якась криза  ніхто не біжить за вівсянкою чи пшоном, всі біжать за гречкою. Така от культурна особливість українців", — зазначає співрозмовник Новини.LIVE.

Ціни на хлібо-булочні вироби й макарони протягом року знаходитимуться в межах інфляції. Якщо ціни й росли раніше, то не через нестачу зерна, а у зв’язку із проблемами енергозабезпечення. Наразі таких проблем немає. Точніше, вони є, але виробники вже пристосувались і знають, як діяти.

Виходячи з наявних економічних факторів можна прогнозувати, що 2023 рік у ціновому плані буде більш спокійний і прогнозований, ніж рік минулий. Зниження продуктових цін чекати не варто. Але й зростання не буде значним — в межах 10-15% за рік.

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