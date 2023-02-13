Ціни на продукти — в Україні подешевшала гречка та подорожчав рис

В Україні змінилися ціни на "стратегічні" продукти
У лютому 2023 року в українських супермаркетах доволі помітно знизилися ціни на деякі "стратегічні" продукти. За місяць подешевшали гречка та пшоно.
Про це свідчать дані порталу Мinfin.
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Які змінилися ціни у лютому
Так, гречка цього місяця стала дешевшою, ніж було у січні. Зараз у магазинах її продають у середньому за 59,73 грн, тоді як у січні коштувала 69,40 грн. Зокрема, на полицях "Ашану" її продають за 56,40 грн/кг, тоді як у Varus ціни продовжують бути "захмарні" — 87,90 грн/кг.
Рис довгий у лютому продають у середньому за 75,38 грн/кг. У січні він коштував 73,29 грн. Супермаркети ним торгують від 62,30 до 84,27 грн. Пропарений рис подорожчав із 70,42 грн до 73,95 грн. Круглий рис коштує 78,32 грн, тоді як у січні його продавали за 77,15 грн.
Пшоно зараз у середньому коштує 27,15 грн, тоді як у січні один кілограм крупи становив 30,57 грн.
Більше про ціни
Нагадаємо, в Україні продукти харчування продовжать дорожчати у 2023-2024 роках. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року. Споживча інфляція цьогоріч зменшуватиметься: з 26,6% торік до 18,7% у цьому році. Потім у 2024 році інфляція становитиме близько 10%. А у наступних роках — буде ще меншою.
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