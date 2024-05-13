Что украинцы бесплатно отдают на OLX в мае 2024 года.

Гаражная распродажа. Фото: manspacemagazine.com.au

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В современном мире с развитием технологий и распространением онлайн-платформ процесс покупки и продажи товаров стал намного проще и доступнее. Ежедневно тысячи украинцев активно размещают объявления в сети, стремясь избавиться от лишних вещей или заработать деньги. Среди этих объявлений можно найти подлинные находки, которые хозяева отдают совершенно бесплатно.

Новини.LIVE собрали самые забавные "бесплатные" объявления, которые встречаются в мае на OLX.

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Различные жестяные банки

Первое объявление в нашем ТОПе, и уже — бриллиант. На OLX бесплатно отдают пустые жестяные банки. По словам автора объявления, они вам могут понадобиться для свеч или "других нужд". Автор не указал, какое же количество жестяных банок он готов отдать бесплатно, однако если посчитать их на фото, то получится 10 штук.

Скриншот объявления о бесплатной раздаче жестяных банок. Фото: OLX

Кровать

А вот это уже достаточно полезная вещь. Если вы проживаете в Днепре, то у вас есть возможность бесплатно получить кровать. По словам автора объявления, длина спального места равна 200 см, а ширина — 90 см. Единственное условие, которое нужно выполнить, чтобы забрать кровать, — это вывезти ее самостоятельно.

Скриншот объявления о бесплатной раздаче кровати. Фото: OLX

Чугунная ванна

Продолжаем тему полезных для дома вещей. Следующая в нашем списке чугунная ванна. Она не новая, но владелец готов отдать ее бесплатно при условии демонтажа и самостоятельного выноса со второго этажа. Также следует отметить, что за ванной вам придется ехать в Полтаву.

Скриншот объявления о бесплатной раздаче чугунной ванны. Фото: OLX

Статуэтка с дельфинами

Тему дома и интерьера завершает статуэтка с дельфинами, которую также отдают бесплатно. Она может пригодиться, если вам захочется сделать ваш дом уютнее. Как отмечает автор объявления, статуэтка синего цвета и изготовлена вручную.

Скриншот объявления о бесплатной раздаче статуэтки с дельфинами. Фото: OLX

Запчасти на "Таврию"

Подлинный подарок для владельцев легендарного отечественного автомобиля. Автор объявления отмечает, что он бесплатно отдаст все запчасти на "Таврию", которые есть на фотографии. Среди них уплотнители, карты стекло, подкрылки и многие другие детали. Правда, владелец запчастей отдаст их только при одном условии: забрать все сразу. Для этого вам нужно будет отправиться в Запорожье.

Скриншот объявления о бесплатной раздаче запчастей на "Таврию". Фото: OLX

Бордюрный блок

Следующий "лот" больше подойдет для использования на дачном участке. Впрочем, если вы искали бордюрные блоки для своего частного дома, — это ваш шанс. Автор объявления подчеркнул, что блоки нужно будет забрать самостоятельно. Сделать это можно в Киеве.

Скриншот объявления о бесплатной раздаче бордюрных блоков. Фото: OLX

Напомним, мы составили ТОП самого дорогого жилья в Киеве . Туда попали трехуровневые пентхаусы и квартиры с кинотеатрами и спа.

Также мы собрали самые удивительные предложения на OLX. Существует определенный процент объявлений, просматривая которые трудно удержаться от смеха или удивления, настолько они удивительны. Некоторые из них шутки остроумных украинцев, тогда как другие являются вполне реальными товарами, доступными для покупки за немалые деньги.