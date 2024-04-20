ТОП найдорожчих квартир у Києві у квітні

Новобудови у Києві. Фото: behance.net

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Навіть війна не може зупинити зростання попиту на житло в Києві. Ринок нерухомості в столиці України залишається досить активним, а ціни на квартири не збираються знижуватись. Але навіть серед і так не дешевих квартир у Києві є свої переможці — елітне житло, за яке просять по-справжньому астрономічні суми.

Новини.LIVE розповідають про найдорожчі квартири в Києві, які можна придбати на OLX, скільки вони коштують та як виглядають.

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Скільки коштують квартири в Києві

За даними українського маркетплейса Dim.ria, середня ціна за квадратний метр в Києві на первинному ринку у березні складає 53 737 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат). При цьому ціна на квартири у новобудовах Києва за рік зросла на 5%.

Середня вартість квартир в новобудовах України станом на березень 2024 року. Фото: Dim.ria

На вторинному ринку, згідно з проведеним дослідженням, ціни протягом року підвищилися по всій України. Найвища середня ціна в Києві на однокімнатну квартиру становить 93 168 доларів. Вона ж є і найвищою в Україні. До прикладу, на Львівщині (друге місце) така квартира коштує в 69 680 доларів, а в Херсонській області (останнє місце) — 20 738 доларів.

Середня вартість за 1-кімнатну квартиру в Україні на вторинному ринку станом на вересень. Фото: Dim.ria

Аналіз середніх цін у різних районах Києва показує, що у Печерському районі середня ціна на однокімнатну квартиру становить 113 011 доларів — це найвища вартість квартир серед усіх районів столиці. У Шевченківському районі (друге місце) — 86 862 долари, а у Деснянському районі вона найменша та становить 47 042 долари.

Середня вартість квартири на вторинному ринку у Києві. Фото: Dim.ria

Водночас за даними платформи оголошень M2bomber, у квітні 2024 року медіанна ціна за квадратний метр в новобудовах Києва становить 46 500 грн. За рік ціна на квартири на первинному ринку зросла на 6,7%. На вторинному ринку квадратний метр у столиці коштує 59 012 грн. На вторинці ціни за рік зросли ще більше ніж у новобудовах — на 19%.

Найдорожчі квартири в Києві

Втім, вся ці цифри тьмяніють порівняно з дійсно дорогими квартирами, що продаються у столиці. Ціни на елітне житло у Києві легко перевалюють за сотні мільйонів гривень. На платформі онлайн-оголошень OLX таких квартир продається досить багато. Вибрали найдорожчі та найрозкішніші варіанти.

Квартира з авторським дизайном та видом на Дніпро

Перша квартира з нашого продається у центрі Києва у житловому комплексі преміум-класу Diamond Hill. Вона знаходиться на 13 поверсі 24-поверхової будівлі та має загальну площу 415 квадратних метрів з балконом. Висота стелі 3,2 метра. У квартирі 7 кімнат, включаючи вітальню з каміном, кухню, їдальню, кабінет, 3 спальні (з них 2 з санвузлами), гостьовий санвузол, ванну кімнату з вікном, 4 вбиральні та балкон.

Квартира має авторський дизайн та обладнана меблями та технікою. Технічне оснащення включає систему "Розумний дім", зволоження повітря, серверну кімнату та екран для домашнього кінотеатру.

Житловий комплекс Diamond Hill знаходиться в мальовничому куточку Києва з чудовим краєвидом на столицю та річку Дніпро Будинок розташований поряд з парками, на відстані від доріг та місць масового скупчення людей. Архітектура комплексу поєднує у собі риси традиційного київського модерну та сучасні архітектурні тенденції. До складу комплексу входять підземний паркінг на 299 місць, сучасний фітнес-центр з басейном та тренажерним залом, дитячий майданчик. У будинку є підземний паркінг. Поруч із комплексом знаходяться центральна та ділова частина міста, метро, ресторани та бізнес-центри.

Ціна: 5 800 000 доларів.

Квартира з авторським дизайном та видом на Дніпро. Фото: OLX

Квартира з видом на Дніпро та Києво-Печерську Лавру

У житловому комплексі Diamond Hill знаходиться і друга квартира з нашого ТОП. Квартира з панорамним видом на Дніпро та Києво-Печерську Лавру має чотири кімнати, площу 308 квадратних метри та розташована на 11 поверсі.

Планування квартири включає передпокій, простору вітальню, яка об'єднана з кухнею та їдальнею, а також майстер-спальню з власною ванною кімнатою та гардеробом. Крім того, у квартирі є дві спальні з санвузлами та вбиральнями, гостьовий санвузол, пральна кімната й технічне приміщення.

Ціна: 4 500 000 доларів.

Квартира з видом на Дніпро та Києво-Печерську Лавру. Фото: OLX

Пентхаус з терасою та сауною

Наступний у нашому списку — трирівневий пентхаус з терасою в ЖК "Новопечерські Липки", розташованому в центрі столиці.

На площі 600 квадратних метрів розмістилися 9 кімнат, включаючи вітальню, кухню-їдальню, спальні, 2 кабінети, 2 балкони, лоджію та терасу. В інтер'єрі використано авторський дизайн із застосуванням світових брендів меблів та побутової техніки. Квартира оснащена системою кондиціювання, відеодомофоном, системою фільтрації та очищення води, а також сигналізацією.

З вікон відкривається панорамний вид на місто. Крім того, у розпорядженні власників є 2 паркувальні місця в підземному паркінгу. Житловий комплекс має закриту територію з розвиненою інфраструктурою, що включає супермаркет, школу, дитячий садок, ресторани, кафе, фітнес-студії, салони краси та інше.

Ціна: 4 500 000 доларів.

Пентхаус з терасою та сауною. Фото: OLX

Пентхаус з басейном та спа-зоною

Наступний пентхаус продається у житловому комплексі Signature. Площа — 450 квадратних метрів, 5 кімнат.

Як зазначається в оголошенні, архітектура та дизайн квартири були розроблені найкращими архітекторами та дизайнерами України та Європи.

Житло оснащено системою "Розумний будинок", теплою підлогою та індивідуальним клімат-контролем. Особливістю проєкту є унікальна спа-зона з басейном сенсорної депривації, 25-метровим спортивним басейном для дітей, сухими та вологими лаунж-зонами, велнес-зоною, фреш-баром, сауною та авторськими масажами. У комплексі працює консьєрж, є валет-паркінг, обслуговування апартаментів.

Ціна: 3 580 000 доларів.

Пентхаус з басейном та спа-зоною. Фото: OLX

Трирівневий пентхаус з видами на урядовий квартал

Остання квартира у нашому списку — це трирівневий пентхаус, розташований на Кловському узвозі. У безпосередній близькості знаходяться Маріїнський парк та Маріїнський палац, будівлі парламенту та урядового кварталу, сучасні бізнес-центри та затишні вулиці Липок, а також ресторани та бутіки столиці.

З вікон та терас пентхауса відкриваються чудові краєвиди на центр міста, на куполи головних соборів та Дніпро з його островами та парками.

Перший поверх пентхауса являє собою гостьовий рівень із зоною для приймання гостей та бібліотекою, другий поверх зайнятий приватними апартаментами зі спальнею та дитячою, а на третьому рівні розташовані зони для роботи та відпочинку: кабінет, домашній кінотеатр, спортзал, масажна та ігрова кімнати, а також гостьова спальня.

У квартирі виконаний ремонт класу люкс із використанням високоякісної сантехніки, меблів та фурнітури провідних світових виробників. В інтер'єрі використовується паркет з мербау та горіха, шовкові шпалери, тюль та гардини, кришталеві люстри та бра. Вікна виготовлені з червоного дерева, підвіконня — з мармуру.

Пентхаус оснащений системами "Розумний будинок", мультирум, клімат-контролем, системами сніготанення та антизледеніння, припливно-витяжною вентиляцією з очищенням повітря та рекуперацією тепла, а також ванни з джакузі та душовою кабіною з парною.

Ліфтова зона виконана в єдиному стилі з квартирою, а пентхаус має два виходи. У будинку діє цілодобова професійна охорона, є три швидкісні ліфти та підземний паркінг, в якому на пентхаус припадає чотири паркувальні місця.

Ціна: 3 193 032 долари.

Трирівневий пентхаус з видами на урядовий квартал. Фото: OLX

Нагадаємо, ми писали, що як у Києві змінились ціни на квартири у квітні. Вартість оренди житла в Києві завжди залишалася на відносно високому рівні, що не дивно — столиця України є центром соціальної та економічної активності країни.

Ми також розповідали, що маркетплейс DIM.RIA порівняв зимовий сезон 2024 року на ринку нерухомості України з 2023 роком. Вартість житлових приміщень у Києві зросла на 2%.