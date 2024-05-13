Що українці безкоштовно віддають на OLX у травні 2024

Гаражний розпродаж. Фото: manspacemagazine.com.au

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У сучасному світі з розвитком технологій та розповсюдженням онлайн-платформ процес купівлі та продажу товарів став набагато простішим і доступнішим. Щодня тисячі українців активно розміщують оголошення в мережі, прагнучи позбутися зайвих речей або заробити гроші. Серед цих оголошень можна знайти справжні знахідки, котрі господарі віддають абсолютно безкоштовно.

Новини.LIVE зібрали найкумедніші "безкоштовні" оголошення, які зустрічаються у травні на OLX.

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Різні жерстяні банки

Перше оголошення у нашому ТОПі, і вже — діамант. На OLX безкоштовно віддають пусті жерстяні банки. За словами автора оголошення, вони вам можуть знадобитися для свічок або "інших потреб". Автор не вказав, яку саме кількість жерстяних банок він готовий віддати безкоштовно, проте якщо порахувати їх на фото, то вийде 10 штук.

Скриншот оголошення про безкоштовну роздачу жерстяних банок. Фото: OLX

Ліжко

А ось це вже досить корисна річ. Якщо ви проживаєте у Дніпрі, то у вас є змога безкоштовно отримати ліжко. За словами автора оголошення, довжина спального місця дорівнює 200 см, а ширина — 90 см. Єдина умова, яку треба виконати, щоб забрати ліжко — це вивезти його самостійно.

Скриншот оголошення про безкоштовну роздачу ліжка. Фото: OLX

Чавунна ванна

Продовжуємо тему корисних для дому речей. Наступна в нашому списку чавунна ванна. Вона не нова, але власник готовий віддати її безкоштовно за умови демонтажу та самостійному виносу з другого поверху. Також слід зазначити, що за ванною вам потрібно буде їхати в Полтаву.

Скриншот оголошення про безкоштовну роздачу чавунної ванни. Фото: OLX

Статуетка з дельфінами

Тему дому та інтер'єру завершує статуетка з дельфінами, яку також віддають безкоштовно. Вона може стати у пригоді, якщо вам захочеться зробити вашу домівку затишнішою. Як зазначає автор оголошення, статуетка синього кольору та виготовлена вручну.

Скриншот оголошення про безкоштовну роздачу статуетки з дельфінами. Фото: OLX

Запчастини на "Таврію"

Справжній подарунок для власників легендарного вітчизняного автомобіля. Автор оголошення зазначає, що він безкоштовно віддасть всі запчастини на "Таврію", які є на світлині. Серед них ущільнювачі, карти скло, підкрилки та багато інших деталей. Щоправда, власник запчастин віддасть їх тільки за однієї умови: забрати всі одразу. Для цього вам треба буде вирушити до Запоріжжя.

Скриншот оголошення про безкоштовну роздачу запчастин для "Таврії". Фото: OLX

Бордюрний блок

Наступний "лот" більше підійде для використання на дачній ділянці. Втім, якщо ви шукали бордюрні блоки для свого приватного будинку, — це ваш шанс. Автор оголошення підкреслив, що блоки потрібно буде забрати самостійно. Зробити це можна у Києві.

Скриншот оголошення про безкоштовну роздачу бордюрних блоків. Фото: OLX

Нагадаємо, ми склали ТОП найдорожчого житла у Києві. Туди потрапили трирівневі пентхауси та квартири з кінотеатрами та спа.

Також ми зібрали найдивніші пропозиції на OLX в Україні. Існує певний відсоток оголошень, переглядаючи які важко утриматися від сміху або здивування, настільки вони дивні. Деякі з них є жартами дотепних українців, тоді як інші є цілком реальними товарами, доступними для купівлі за чималі гроші.