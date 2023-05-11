Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Что получат люди, потерявшие частный дом — ответ Шуляк arrow

Что получат люди, потерявшие частный дом — ответ Шуляк

11 мая 2023 16:30
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Компенсация за жилье: что получат владельцы частных домов
Женщина возле разрушенного дома в Славянске. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В результате войны, которую развязала Россия, тысячи украинцев потеряли жилье. Государство разработало программы возмещения и будет предоставлять деньги на ремонт или полное восстановление. Однако компенсация будет зависеть от жилья, которое имел в собственности человек.

Что получат люди, потерявшие дом в частном секторе, во время круглого стола "Строительная отрасль во время войны" 11 мая рассказала председатель комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает журналист Новини.LIVE.

Читайте также:
Восстановление жилья
Круглый стол с участием Елены Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"Мы предоставили возможность выбрать жилищный сертификат. Его можно обменять на квартиру или деньги для строительства домика на этом участке. Также можно обменять на строительные материалы или работы" , — сказала Шуляк.

По ее словам, одним из доказательств, что здание было разрушено именно от российской агрессии, будут данные аэроразведки. Особенно это касается жилья на оккупированных территориях.

Кроме того, она отметила, что государство должно провести информационную кампанию, чтобы граждане знали все о строительных материалах — их цене, качестве и т.д.

Напомним, эксперт по рынку недвижимости дала советы, как собирать доказательства разрушительного жилья самостоятельно, чтобы показать их государственной комиссии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас