Компенсация за жилье: что получат владельцы частных домов

Женщина возле разрушенного дома в Славянске. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

В результате войны, которую развязала Россия, тысячи украинцев потеряли жилье. Государство разработало программы возмещения и будет предоставлять деньги на ремонт или полное восстановление. Однако компенсация будет зависеть от жилья, которое имел в собственности человек.

Что получат люди, потерявшие дом в частном секторе, во время круглого стола "Строительная отрасль во время войны" 11 мая рассказала председатель комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает журналист Новини.LIVE.

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Круглый стол с участием Елены Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"Мы предоставили возможность выбрать жилищный сертификат. Его можно обменять на квартиру или деньги для строительства домика на этом участке. Также можно обменять на строительные материалы или работы" , — сказала Шуляк.

По ее словам, одним из доказательств, что здание было разрушено именно от российской агрессии, будут данные аэроразведки. Особенно это касается жилья на оккупированных территориях.

Кроме того, она отметила, что государство должно провести информационную кампанию, чтобы граждане знали все о строительных материалах — их цене, качестве и т.д.

Напомним, эксперт по рынку недвижимости дала советы, как собирать доказательства разрушительного жилья самостоятельно, чтобы показать их государственной комиссии.