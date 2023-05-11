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Що отримають люди, які втратили приватний будинок — відповідь Шуляк

11 травня 2023 16:30
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Компенсація за житло: що отримають власники приватних будинків
Жінка біля зруйнованого будинку в Слов'янську. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Внаслідок війни, яку розв'язала Росія, тисячі українців втратили житло. Держава розробила програми відшкодування і надаватиме гроші на ремонт або на повну відбудову. Однак компенсація буде залежати від житла, яке мала у власності людина. 

Що отримають люди, які втратили будинки у приватному секторі, під час круглого столу "Будівельна галузь під час війни" 11 травня розповіла голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, передає журналіст Новини.LIVE.

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Круглий стіл за участі Олени Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"Ми надали можливість обрати житловий сертифікат. Його можна обміняти на квартиру або гроші для будівництва будиночку на цій ділянці. Також можна обміняти на будівельні матеріали або роботи", — сказала Шуляк. 

За її словами, одним із доказів, що будинок був зруйнований саме від російської агресії, будуть дані аеророзвідки. Особливо це стосується житла на окупованих територіях. 

Окрім того вона зазначила, що держава має провести інформаційну кампанію, щоб громадяни знали все про будівельні матеріали — їхню ціну, якість тощо. 

Нагадаємо, експерт з ринку нерухомості дала поради, як збирати докази зруйновагого житла самостійно, щоб показати їх державній комісії. 

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