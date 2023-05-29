Где взять деньги на финансирование государственной программы льготной ипотеки єОселя

Программа "єОселя" пробуксовывает из-за нехватки средств. Фото: freepik

Государственная программа льготного кредитования покупки жилья "єОселя" пробуксовывает. Причина традиционная для подобных программ в Украине – дефицит средств государственного бюджета.

Инициированная Президентом Украины программа "єОселя" стартовала в октябре 2022-го. По замыслу ее инициаторов до конца того года приобрести жилье на льготных условиях под 3% годовых могли военные, медики, педагоги и ученые. С 2023 года доступ к программе должны были получить и другие категории граждан, правда уже под 7% годовых. Разницу процентной ставки по кредитам банкам должно было компенсировать государство.

Читайте также:

Схема работает следующим образом. Из государственного бюджета денежные средства поступают на счет Украинской финансовой жилищной компании (Укрфинжилье). Далее Укрфинжилье распределяет средства между банками-участниками программы. Таких банков сейчас пять: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, "Глобус" и Скай Банк. Со временем их может стать больше. Для получения льготных кредитов желающие должны обращаться именно в эти банки.

Корень проблем – отсутствие денег

По состоянию на 25 мая, по данным с официальной веб-страницы Украинской финансовой жилищной компании, в рамках программы "єОселя" было выдано 1134 льготных кредита на общую сумму более 1,5 млрд грн. Много это или мало? Напомним, на старте реализации программы было объявлено, что плановый объем льготного ипотечного кредитования на 2023 год должен составить 12-15 тысяч кредитов. Так что можно констатировать, что по состоянию на май план выполнен менее чем на 10%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ : Будут ли украинцы с жильем? Как государство планирует быстро построить миллионы квадратных метров

К концу прошлого года около 37 тысяч желающих подали в банки около 120 тысяч заявок на получение льготных кредитов. Банки одобрили менее 40 тысяч заявок.

В чем причина пробуксовки программы?

В Укрфинжилье утверждают, что все имеющиеся средства программы "єОселя" были полностью распределены между банками-партнерами в конце января 2023 года. С тех пор новых поступлений денежных средств из государственного бюджета не было.

По оценкам Елены Дмитриевой, первой замглавы правления банка "Глобус", который является участником "єОселя", реализация программы для приобретения жилья на первичном рынке потребует не менее 20-25 млрд грн. Именно такой объем может удовлетворить накопленный кредитный спрос с начала действия программы льготной ипотеки на квартиры от застройщиков. Речь идет лишь о четырех упомянутых льготных категориях населения.

Тем не менее, чиновники уже заявили о планах резапуска государственной ипотеки с существенным расширением перечня категорий граждан, на которых будет распространяться программа, но с акцентом именно на первичный рынок.

По оценкам зампредседателя совета директоров Конфедерации строителей Украины, главы правления банка "Глобус" Сергея Мамедова, чтобы кредит смогли получить все нуждающиеся в собственном жилье, понадобится сумма не менее 150-200 млрд гривен в год.

Где будут искать деньги

В Укрфинжилье признают, что спрос на программу льготного кредитования покупки жилья существенно превысил ожидания.

"Граждане хотят жить в Украине и покупать собственное жилье здесь. Это отличный показатель веры в нашу Победу. В то же время это вызов для нас - найти возможность удовлетворить существующий спрос", - сообщили в компании по запросу Новини.LIVE.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Получить кредит на квартиру в новостройке станет легче. Но не сейчас

Где Укрфинжилье будет брать деньги?

Во-первых, компания зарабатывает "сама на себе", правда не очень много и не очень быстро. О чем идет речь? Уставный капитал Укрфинжилья составляет 50,01 млрд гривен, который был сформирован государством за счет выпуска и передачи облигаций внутреннего госзайма в обмен на акции компании. По этим облигациям компания будет получать регулярный процентный доход, часть которого сможет направлять на финансирование программы "єОселя".

Так, в апреле Кабмин утвердил постановление №358 об уменьшении базового норматива отчисления доли прибыли компании, направляемой на выплату дивидендов государству за 2022 год. Согласно нормам постановления, на финансирование доступного ипотечного кредитования компания сможет направить 50% чистой прибыли.

При этом, отмечают в Укрфинжилье, облигации в уставном капитале компании – это не денежные средства, а право на их получение в будущем. Первые реальные средства по этим ценным бумагам поступят на счета компании в виде процентного дохода фактически лишь в декабре 2023 года.

Финансирование программы "єОселя" до того времени будет происходить за счет привлечения дополнительных средств на открытом рынке. И это должно стать еще одним источником дохода компании. Финансовый план компании на 2023 год предусматривает привлечение 10 млрд гривен на финансирование программы "єОселя".

14 марта на заседании Кабинета Министров состоялось согласование и утверждение стратегии и финансового плана Укрфинжилья. Это позволило приступить к процессу привлечения дополнительных средств на открытом финансовом рынке. Для этого необходимо найти и получить кредитные предложения, выбрать наиболее выгодные и согласовать их.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как украинцам будут списывать кредиты за уничтоженные войной жилье и авто

"В конце апреля мы получили такое согласование от нашего акционера - Минэкономики. Сейчас работа в этом направлении продолжается, и уже летом этого года мы планируем привлечь дополнительные средства для финансирования "єОселя", - отметили в комментарии для Новини.LIVE в компании Укрфинжилье.

Еще один потенциальный источник доходов – расширение международного сотрудничества, отмечают в компании.

А вот увеличение уставного капитала компании Укрфинжилье (и соответственно возможности дополнительного заработка на государственных облигациях) в 2023 году не предусмотрено.

Перспективы льготной ипотеки

В комментарии для Новини.LIVE Сергей Мамедов признает, что в ближайшее время изыскать достаточную сумму средств для покрытия хотя бы накопленного спроса в рамках программы "єОселя" будет достаточно проблематично. Однако это стоит делать, ведь финансирование ипотеки позволит строить новое жилье уже во время войны, чтобы наши граждане имели возможность вернуться в Украину и приобрести собственное жилье.

"Кроме того, стоит взглянуть на вопросы государственной ипотеки несколько шире: одним из мощных источников финансирования программы может стать международная помощь стран-партнеров Украины. Это могут быть целевые средства именно на восстановление и развитие строительства жилья, развитие банковского сектора", - отмечает глава правления банка "Глобус".

Также он уверен, что кроме удовлетворения спроса на жилье через льготную ипотеку следует также развивать направление льготных программ финансирования застройщиков. Во-первых, это прямое развитие отрасли. Во-вторых, за счет конкуренции "сумасшедший" рост цен будет маловероятным. В третьих, такие программы могут стать показателем прозрачности строительной сферы. В-четвертых, – своеобразным предохранителем от банкротств застройщиков из-за нехватки собственных средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ : Получат ли украинцы компенсации за разрушенное во время войны жилье

В Национальном банке Украины по запросу Новини.LIVE отметили, что несистематический доступ к ресурсам Украинской финансовой жилищной компании и дальше будет создавать риски разрывов в функционировании программы. А это, в свою очередь, будет препятствовать ее массовому запуску.

Однако при условии непрерывного финансирования программа "єОселя" будет играть стратегически важную роль не только в удовлетворении потребности сограждан в собственном жилье, но и может стать двигателем восстановления и развития экономики страны.

В настоящее время Укрфинжилье стабильно выплачивает компенсацию процентной ставки по ипотечным кредитам представителям критически важных для государства профессий: военнослужащим и силовикам, медикам, педагогам и ученым.