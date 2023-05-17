Іпотека в Україні — на програму єОселя бракує коштів

Працівники будівельної сфери. Фото: Freepik

На повноцінну реалізацію державної програми "єОселя", яка стартувала восени минулого року, бракує фінансування. Зараз обсягу коштів достатньо лише на покриття 3% звернень українців.

Про це розповіла заступниця голови правління "Глобус Банку" Олена Дмітрієва, пише УНІАН.

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Скільки потрібно грошей на "єОселю"

За словами фінансистки, у рамках програми "єОселя" на купівлю житла на первинному ринку нерухомості потрібно мінімум 20-25 млрд гривень. Такий обсяг коштів міг би задовольнити накопичений кредитний попит від початку дії програми пільгової іпотеки на житло від українських забудовників.

Загалом на пільгову іпотеку спрямовано близько 1,3 млрд гривень. Ця сума може задовольнити потреби менше 3% від 35 тис. звернень громадян. При цьому програма, за якою можна отримати кредит під 3% на 20 років із початковим внеском 20%, зараз діє тільки для чотирьох категорій:

військових;

медиків;

педагогів;

науковців.

Якщо її поширять на всіх, хто потребує покращення житлових умов, попит на кредити може зрости у десятки разів.

"Розуміємо, що відсутність джерел фінансування є наріжним каменем для ефективної реалізації державної іпотечної програми", — зауважила вона.

Яке житло обирають українці

Водночас клієнти за пільговою іпотекою зацікавлені у купівлі об'єктів з високим ступенем готовності — 80% і вище із введенням в експлуатацію до кінця року. На первинному ринку позичальників цікавлять одно- та двокімнатні квартири площею від 40-45 кв. м до 65-70 кв. м за ціною в середньому від 1,5 млн до 2 млн гривень.

Близько чверті заявок на пільгову іпотеку орієнтовані на новобудови в західних регіонах. Головно у Львові, Івано-Франківську, Луцьку. Близько 34% заявників хочуть придбати нерухомість у Києві та області, ще 8% — в Одесі та 6% — у Дніпрі, близько 3% — у Харкові, 24% — в інших областях.

Більше про кредити

Нагадаємо, уряд ухвалив низку рішень, які дозволять виділити додаткові кошти для державної програми доступного кредитування "єОселя". На пільгові кредити під 3% річних фіксують високий попит.

Також ми писали, що українські банки прогнозують зростання попиту серед населення та бізнесу на кредити та іпотеки. Водночас очікують посилення всіх видів ризиків, крім ліквідності.