Помощь в 900 гривен — кто и как может получить выплаты за жилье для ВПЛ

Ежемесячная помощь в 900 гривен — как получить выплаты
В Украине граждане, бесплатно предоставляющие жилье для проживания внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), имеют право на помощь от государства. Речь идет о сумме до 900 гривен ежемесячно.
Об этом информируют в Министерстве по реинтеграции оккупированных территорий Украины.
Подробнее о программе "Прихисток"
В рамках программы "Прихисток" предусматривается вплата денежной государственной компенсации за коммунальные услуги тем, кто бесплатно предоставляет помещение для проживания переселенцам с 24 февраля 2022 года.
За неотапливаемый период выплачивается половина этой суммы — 450 гривен, а во время отопительного сезона сумма больше вдвое. Помимо собственников жилья компенсацию могут предоставлять арендаторам жилья государственной или коммунальной собственности.
"Владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать 900 гривен вместо 450 за каждого такого человека в месяц. Это стало возможным благодаря обновленному меморандуму о сотрудничестве, который от имени правительства заключил Минрегион с Обществом Красного Креста Украины", — говорится в материалах Министерства.
Как получить деньги по программе "Прихисток"
Для того, чтобы стать участником программы, нужно разместить бесплатно ВПЛ. При этом переселенцы и владельцы жилья не могут быть родственниками.
Принять участие в программе можно так:
- нужно зарегистрировать собственное жилье на портале программы "Прихисток";
- на следующие сутки следует подать заявление в органы местного самоуправления (в исполнительный комитет сельского, поселкового, горсовета по месту нахождения жилья), указав имя и отчество каждого из размещенных лиц, добавив копии личных документов.
Средства выплачивают на банковские карты ежемесячно до 20 числа. Также в органы местного самоуправления необходимо предоставить следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность переселенца;
- документы, где подтверждается право собственности на жилье;
- паспорт владельца жилья;
- реквизиты счета, на которые перечисляют компенсацию.
В рамках действия проекта жилье предоставили более чем трем миллионам внутренне перемещенным лицам. Также есть договоренность с Обществом Красного Креста о продлении программы в первом полугодии 2024 года.
Больше о помощи
Напомним, в рамках повышенного мониторинга получателей социальных выплат государство может отменять начисление средств. Прекращение выплат пенсий, соцпомощи и субсидий может произойти только в некоторых случаях.
Также сообщалось, что в Украине с момента усиления проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на правомерность получения выплат лишились помощи более 140 тыс. человек. Речь идет о тех, кто не отвечает критериям.
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