Переселенці можуть втратити статус ВПО — перелік випадків

Гроші у гаманці. Фото: УНІАН

В Україні статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) дає право на державну допомогу та пільги. Юристи пояснили, за яких обставин його можна втратити.

Про це йдеться на порталі "Безоплатна правнича допомога".

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Підстави для скасування статусу ВПО

Юристи пояснили, що є визначений перелік підстав для скасування довідки ВПО. Проте цього можна уникнути, якщо довготривала відсутність громадянина за місцем проживання мала обʼєктивні причини.

Відповідне питання регулюють:

закон "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";

постанова уряду № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб".

Згідно з законодавством, довідку ВПО можуть скасувати у разі:

подання заяви про відмову від довідки;

повернення на колишнє місце постійного проживання;

виїзду для постійного проживання за кордон;

подання завідомо недостовірних відомостей;

скоєння кримінального правопорушення щодо нацбезпеки країни.

Разом зі скасуванням довідки припиняється і виплата допомоги на проживання ВПО.

Таке рішення має ухвалювати керівник структурного підрозділу з питань соцзахисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад за місцем проживання громадянина.

Інформацію про ухвалене рішення одразу вносять у Єдину інформаційну базу даних про ВПО.

При цьому органи соцзахисту населення мають повідомити про відповідне рішення протягом трьох днів з дати ухвалення.

Що робити, аби не втрати статус ВПО

Юристи зазначають, що людина має повідомляти про тривалу відсутність за місцем проживання, а саме — більше 60 днів. Саме цей термін дає обґрунтовані підстави вважати, що переселенець повернувся на колишнє місце постійного проживання.

Про це треба сповіщати органи соцзахисту населення за місцем отримання довідки.

Інформацію, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа повернулася на постійне проживання, перевіряють шляхом отриманих даних:

з державних реєстрів;

в результаті обміну інформацією структурного підрозділу з питань соцзахисту населення з місцевою владою;

в результаті обміну інформацією органів соцзахисту з громадськими об’єднаннями, волонтерськими, благодійними організаціями, іншими юридичними компаніями, що надають допомогу переселенцям.

Людина може продовжити термін відсутності за місцем проживання, якщо є обґрунтовані причини для відсутності більше 60 днів.

Для цього треба звернутися із письмовою заявою до структурного підрозділу з питань соцзахисту населення за місцем проживання. Після розгляду заяви термін відсутності можуть продовжити до 90 днів.

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Також повідомлялося, що в Україні з моменту посилення перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на правомірність отримання виплат втратили допомогу понад 140 тис. осіб. Йдеться про тих, хто не відповідає критеріям.