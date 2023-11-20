Допомога у 900 гривень — хто і як може отримати виплати за житло для ВПО

Грошові купюри. Фото: pfu.gov.ua

В Україні громадяни, які безкоштовно надають житло для проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО), мають право на допомогу від держави. Йдеться про суму до 900 гривень щомісяця.

Про це інформують у Міністерстві з реінтеграції окупованих територій України.

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Детальніше про програму "Прихисток"

У рамках програми "Прихисток" передбачається надання грошової державної компенсації за комунальні послуги тим, хто безплатно надає приміщення для проживання переселенцям з 24 лютого 2022-го.

За період, що не опалюється, виплачується половина цієї суми — 450 гривень, а під час опалювального сезону сума зростає вдвічі. Крім власників житла, компенсацію можуть надавати орендарям житла державної або комунальної власності.

"Власники житла, що розмістили у себе ВПО, отримуватимуть 900 гривень замість 450 за кожну таку особу на місяць. Це стало можливим завдяки оновленому меморандуму про співпрацю, який від імені уряду уклав Мінрегіон із Товариством Червоного Хреста України", — йдеться у матеріалах Міністерства.

Як отримати гроші за програмою "Прихисток"

Для того, щоб стати учасником програми, потрібно розмістити безплатно ВПО. При цьому переселенці та власники житла не можуть бути родичами.

Взяти участь у програмі можна так:

потрібно зареєструвати власне житло на порталі програми "Прихисток";

наступної доби слід подати заяву в органи місцевого самоврядування (у виконавчий комітет сільської, селищної, міськради за місцем знаходження житла), зазначивши ім’я та по батькові кожного з розміщених осіб, додавши копії особистих документів.

Кошти виплачують на банківські картки щомісяця до 20 числа. Також в органи місцевого самоврядування необхідно надати наступні документи:

копію документа, що засвідчує особу переселенця;

документи, де підтверджується право власності на житло;

паспорт власника житла;

реквізити рахунку, на які перераховують компенсацію.​

У рамках дії проєкту житло надали більш ніж трьом мільйонам внутрішньо переміщеним особам. Також є домовленість із Товариством Червоного Хреста про продовження програми у першому півріччі 2024-го.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в рамках підвищеного моніторингу одержувачів соціальних виплат держава може скасовувати нарахування коштів. Припинення виплат пенсій, соцдопомоги та субсидій може статися тільки в деяких випадках.

Також повідомлялося, що в Україні з моменту посилення перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на правомірність отримання виплат втратили допомогу понад 140 тис. осіб. Йдеться про тих, хто не відповідає критеріям.