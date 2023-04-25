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Шмыгаль назвал города Украины, которые отстроят "лучше, чем было"

25 апреля 2023 23:24
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Шмыгаль назвал города Украины, которые отстроят "лучше, чем было"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украина в настоящее время активно работает над планом быстрого восстановления страны после тяжелых потерь, которые были причинены недавними конфликтами и кризисами. Целью этого плана является восстановление экономической стабильности и создание новых возможностей для украинцев.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Отстройка городов

В рамках этого плана были выделены пять основных приоритетов, включающих сотни проектов, которые будут осуществляться в разных городах и поселках одновременно. 

Одним из главных принципов является "build back better", что означает "отстроить лучше, чем было". Сегодня правительство утверждает важное постановление в этом направлении и определяет шесть населенных пунктов, где восстановление будет проходить комплексно и по новым принципам.

"Определяем шесть населенных пунктов, где восстановление будет проходить комплексно и по новым принципам. Это Бородянка и Мощун в Киевской области, Тростянец Сумской области, Посад-Покровское в Херсонской области, Циркуны в Харьковской области и Ягодное в Черниговской области", — сказал Шмыгаль.

Эти населенные пункты были серьезно повреждены, и теперь они будут восстанавливаться не только путем восстановления отдельных зданий и сооружений, но и с помощью нового подхода к планировке и трансформации этих населенных пунктов в целом. Этот комплексный подход обеспечит прозрачность, эффективность, системность и скорость восстановления.

Однако это не означает, что другие населенные пункты не будут восстанавливаться. Восстановление уже происходит по всей стране, а этот документ является поиском наиболее эффективных подходов, которые позволят восстановить страну как можно быстрее и качественнее.

Для успешной реализации этого плана быстрого восстановления правительство Украины будут мобилизированы необходимые ресурсы и привлекает международных партнеров, в том числе Европейский союз, который недавно перечислил Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.

Напомним, что с 10 мая в Украине начнется тестирование программы "єВідновлення", которая предназначена для помощи людям, потерявшим жилье в результате войны, в ремонте и восстановлении своих домов. 

 

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