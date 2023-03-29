Отстройка Украины: Шмыгаль поделился планами комплексного восстановления населенных пунктов

Правительство анонсировало старт пилотных проектов по комплексному восстановлению населенных пунктов

Правительство готовит старт пилотных проектов по комплексному восстановлению населенных пунктов на деоккупированных территориях. Для участия в пилотном проекте будут выбраны по одному населенному пункту от каждой из областей, где велись интенсивные боевые действия.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Во исполнение задачи президента провели совещание с министерствами и Государственным агентством восстановления. Определили даты и первые проекты комплексного восстановления по новому законодательству на освобожденных территориях", — сообщил глава правительства.

По словам Шмыгаля, избрано по одному населенному пункту в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, в которых начнется масштабное обновление по принципу build back better.

"Речь идет не только об восстановлении жилья, но и больниц, школ, садов, ЦНАПов, объектов культуры и т.д. Все будет восстанавливаться с учетом требований безопасности и современных практик", — пояснил премьер.

Также во время совещания обсудили технические вопросы о запуске механизмов компенсации за поврежденное и разрушенное имущество.

"Закон уже принят и подписан президентом. В ближайшее время этот инструмент должен заработать", — отметил Шмигаль.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирный банк изменил свою оценку того, сколько средств нужно Украине на восстановление и реконструкцию из-за войны. Потребности Украины в восстановлении выросли до $411 млрд.