Отстройка Украины: Шмыгаль поделился планами комплексного восстановления населенных пунктов
Правительство готовит старт пилотных проектов по комплексному восстановлению населенных пунктов на деоккупированных территориях. Для участия в пилотном проекте будут выбраны по одному населенному пункту от каждой из областей, где велись интенсивные боевые действия.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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"Во исполнение задачи президента провели совещание с министерствами и Государственным агентством восстановления. Определили даты и первые проекты комплексного восстановления по новому законодательству на освобожденных территориях", — сообщил глава правительства.
По словам Шмыгаля, избрано по одному населенному пункту в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, в которых начнется масштабное обновление по принципу build back better.
"Речь идет не только об восстановлении жилья, но и больниц, школ, садов, ЦНАПов, объектов культуры и т.д. Все будет восстанавливаться с учетом требований безопасности и современных практик", — пояснил премьер.
Также во время совещания обсудили технические вопросы о запуске механизмов компенсации за поврежденное и разрушенное имущество.
"Закон уже принят и подписан президентом. В ближайшее время этот инструмент должен заработать", — отметил Шмигаль.
Напомним, ранее сообщалось, что Всемирный банк изменил свою оценку того, сколько средств нужно Украине на восстановление и реконструкцию из-за войны. Потребности Украины в восстановлении выросли до $411 млрд.