Шмигаль рассказал, как будут платить пенсии и зарплаты бюджетникам в 2024 году
Пенсии и зарплаты для учителей и врачей будут платиться своевременно. В марте 2024 года планируется индексация этих выплат в соответствии с установленным законодательством порядком.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.
Подробнее о выплатах пенсий и зарплат учителям и врачам в 2024 году
Относительно финансовой ситуации Шмигаль отметил, что обсуждения касаются финансирования дефицита бюджета на 2024 год и общей макрофинансовой ситуации. Правительство рассчитывает на поддержку международных партнеров, включая соглашения с одиннадцатью государствами и программу с МВФ. В следующем году Украина потребует более 37 млрд долларов внешнего финансирования.
"Мы обычно рассчитываем на поддержку наших международных партнеров. Ведь сейчас есть договоренности с одиннадцатью государствами о многолетних программах финансирования. Есть программа расширенного финансирования с МВФ. Имеем поддержку других международных финансовых организаций", — сказал он.
По словам премьер-министра, в правительстве четко понимают, какие у них инструменты и варианты.
"И главное. Пенсии в дальнейшем будут платиться вовремя. Индексация состоится в марте 2024 года, как это предусматривает закон. Зарплаты учителей и врачей так же будут выплачиваться вовремя", — добавил Шмигаль.
Что еще нужно знать
Напомним, что в украинском пенсионном законодательстве произойдут очередные изменения. Правительство определило категории граждан, которым существенно урежут пенсии, до минимальной.
Также мы писали о том, что в Украине в конце 2023 года некоторые работники получат 13 заработную плату. Речь идет о дополнительном бонусе, который работодатели выплачивают, как правило, в декабре.
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