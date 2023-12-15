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Деяким українцям суттєво уріжуть пенсії — що вирішив Кабмін

15 грудня 2023 13:17
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії українцям уріжуть — кому загрожує втрата частини виплат
Грошові кошти. Фото: Today
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українському пенсійному законодавстві відбудуться чергові зміни. Уряд визначив категорії громадян, яким суттєво уріжуть пенсії, до мінімальної.

Про це повідомив урядовий представник у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі.

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На кого з пенсіонерів чекають зміни

За словами представника, Кабінет міністрів підтримав законопроєкт щодо виплат пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти:

  • основ національної безпеки;
  • громадської безпеки та миру;
  • безпеки людства;
  • міжнародного правопорядку.

Документ пропонує передбачити, що розмір пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення, упродовж терміну відбування покарання має становити згідно з законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" не більше одного прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність.

У 2023 році цей розмір, тобто мінімальна пенсія, становить 2,09 тис. гривень. Очікується, що згідно з ухваленим Державним бюджетом на 2024 рік, із 1 січня зросте до 2,36 тис. гривень.

Варто зауважити, що за даними Пенсійного фонду, зараз  в Україні середня пенсія становить 5,35 тис. гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) пропонує збільшити кількість фінустанов, які могли б виплачувати українцям пенсії та різноманітні види соціальної допомоги. Це дозволило б створити конкуренцію на ринку банківських послуг.

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.

Ще в Україні у 2024 році запланована індексація пенсій, однак зміниться система нарахування нових грошових сум для громадян. Також влада обіцяє підвищити пенсії у січні, березні та липні.

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