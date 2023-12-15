Пенсії українцям уріжуть — кому загрожує втрата частини виплат

Деяким українцям суттєво уріжуть пенсії — що вирішив Кабмін
В українському пенсійному законодавстві відбудуться чергові зміни. Уряд визначив категорії громадян, яким суттєво уріжуть пенсії, до мінімальної.
Про це повідомив урядовий представник у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі.
На кого з пенсіонерів чекають зміни
За словами представника, Кабінет міністрів підтримав законопроєкт щодо виплат пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти:
- основ національної безпеки;
- громадської безпеки та миру;
- безпеки людства;
- міжнародного правопорядку.
Документ пропонує передбачити, що розмір пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення, упродовж терміну відбування покарання має становити згідно з законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" не більше одного прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність.
У 2023 році цей розмір, тобто мінімальна пенсія, становить 2,09 тис. гривень. Очікується, що згідно з ухваленим Державним бюджетом на 2024 рік, із 1 січня зросте до 2,36 тис. гривень.
Варто зауважити, що за даними Пенсійного фонду, зараз в Україні середня пенсія становить 5,35 тис. гривень.
Що ще треба знати
Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) пропонує збільшити кількість фінустанов, які могли б виплачувати українцям пенсії та різноманітні види соціальної допомоги. Це дозволило б створити конкуренцію на ринку банківських послуг.
Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.
Ще в Україні у 2024 році запланована індексація пенсій, однак зміниться система нарахування нових грошових сум для громадян. Також влада обіцяє підвищити пенсії у січні, березні та липні.
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