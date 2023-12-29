Як платитимуть пенсії та зарплати бюджетникам у 2024 році

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua

Пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть платитися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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Щодо фінансової ситуації, Шмигаль відзначив, що обговорення стосуються фінансування дефіциту бюджету на 2024 рік та загальної макрофінансової ситуації. Уряд розраховує на підтримку міжнародних партнерів, включаючи угоди з одинадцятьма державами та програму з МВФ. Наступного року Україна потребуватиме понад 37 млрд доларів зовнішнього фінансування.

"Ми звичайно розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів. Адже наразі маємо домовленості з одинадцятьма державами про багаторічні програми фінансування. Маємо програму розширеного фінансування з МВФ. Маємо підтримку інших міжнародних фінансових організацій", — сказав він.

За словами прем'єр-міністра, в уряді чітко розуміють, які у них є інструменти та варіанти.

"І головне. Пенсії надалі будуть платитися вчасно. Індексація відбудеться в березні 2024 року, як це передбачає закон. Зарплати вчителів та лікарів так само виплачуватимуться вчасно", — додав Шимигаль.

Що ще потрібно знати

Нагадаємо, що в українському пенсійному законодавстві відбудуться чергові зміни. Уряд визначив категорії громадян, яким суттєво уріжуть пенсії, до мінімальної.

Також ми писали про те, що в Україні наприкінці 2023 року деякі працівники отримають 13 заробітну плату. Йдеться про додатковий бонус, який роботодавці виплачують, як правило, в грудні.