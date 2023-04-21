Шмыгаль рассказал, как Украина завершила отопительный сезон

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль

Завершив отопительный сезон, мы радостно объявляем, что энергосистема имеет профицит мощности, а на складах находится 1,4 млн. тонн угля, а в газохранилищах - 8,5 млрд. кубов газа.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках заседания Кабмина.

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Этот результат стал возможным благодаря слаженной работе энергетиков, сил ПВО, спасателей и всех, кто совместно с Правительством работал в единой команде, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны в течение сложной зимы.

Мы считаем, что этот отопительный сезон был самым сложным в нашей истории, и благодарим всех, кто принял участие в решении этой проблемы. В прошлом году мы успешно собрали ресурсы, которые позволили нам справиться с вызовами текущего отопительного сезона. Теперь мы начинаем работу по накоплению ресурсов на следующий отопительный сезон, чтобы обеспечить безопасность и комфортность нашим гражданам.

Напомним, что Министерство энергетики Украины начало подготовку к следующему отопительному сезону. Ключевой задачей станет ускорение децентрализации энергосистемы страны.