Шмыгаль рассказал, как Украина завершила отопительный сезон
Завершив отопительный сезон, мы радостно объявляем, что энергосистема имеет профицит мощности, а на складах находится 1,4 млн. тонн угля, а в газохранилищах - 8,5 млрд. кубов газа.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках заседания Кабмина.
Что сказал Шмыгаль про отопительный сезон
Этот результат стал возможным благодаря слаженной работе энергетиков, сил ПВО, спасателей и всех, кто совместно с Правительством работал в единой команде, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны в течение сложной зимы.
Мы считаем, что этот отопительный сезон был самым сложным в нашей истории, и благодарим всех, кто принял участие в решении этой проблемы. В прошлом году мы успешно собрали ресурсы, которые позволили нам справиться с вызовами текущего отопительного сезона. Теперь мы начинаем работу по накоплению ресурсов на следующий отопительный сезон, чтобы обеспечить безопасность и комфортность нашим гражданам.
Напомним, что Министерство энергетики Украины начало подготовку к следующему отопительному сезону. Ключевой задачей станет ускорение децентрализации энергосистемы страны.