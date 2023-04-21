Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Шмыгаль рассказал, как Украина завершила отопительный сезон arrow

Шмыгаль рассказал, как Украина завершила отопительный сезон

21 апреля 2023 19:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Шмыгаль рассказал, как Украина завершила отопительный сезон
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Завершив отопительный сезон, мы радостно объявляем, что энергосистема имеет профицит мощности, а на складах находится 1,4 млн. тонн угля, а в газохранилищах - 8,5 млрд. кубов газа.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках заседания Кабмина.

Читайте также:

Что сказал Шмыгаль про отопительный сезон

 Этот результат стал возможным благодаря слаженной работе энергетиков, сил ПВО, спасателей и всех, кто совместно с Правительством работал в единой команде, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны в течение сложной зимы.

Мы считаем, что этот отопительный сезон был самым сложным в нашей истории, и благодарим всех, кто принял участие в решении этой проблемы. В прошлом году мы успешно собрали ресурсы, которые позволили нам справиться с вызовами текущего отопительного сезона. Теперь мы начинаем работу по накоплению ресурсов на следующий отопительный сезон, чтобы обеспечить безопасность и комфортность нашим гражданам.

Напомним, что Министерство энергетики Украины начало подготовку к следующему отопительному сезону. Ключевой задачей станет ускорение децентрализации энергосистемы страны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас