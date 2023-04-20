Отопительный сезон 2023/2024 — Минэнерго ускорит децентрализацию энергосистемы

Работник энергетической отрасли Украины. Фото: ДТЭК

Министерство энергетики Украины начало подготовку к следующему отопительному сезону. Ключевой задачей станет ускорение децентрализации энергосистемы страны.

Об этом рассказал глава Минэнерго Герман Галущенко на пресс-конференции об итогах отопительного сезона 2022/2023 года, информирует его пресс-служба.

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По его словам, сейчас продолжаются восстановительные и ремонтные работы, работает соответствующий штаб, осуществляются мероприятия по повышению устойчивости и усилению физической защиты энергетических объектов в условиях войны.

Максимальная децентрализация генерации электроэнергии позволит усилить как энергетическую безопасность страны в целом, так и поставку украинским потребителям.

"Наша задача — максимально отремонтировать те генерирующие мощности, которые можно отремонтировать. К сожалению, полностью уничтожены мощности, которые не удастся отстроить. Мы работаем над восстановлением не только генерации, но и системы передачи", — пояснил он.

Галущенко отметил, что для достижения соответствующих целей реализуются проекты по развитию возобновляемых источников энергии в рамках сотрудничества с Европейской комиссией (ЕК), а также строят сеть распределенной генерации с использованием природного газа на базе площадок Оператора ГТС Украины.

Что еще стоит знать

Напомним, на днях в "Нафтогазе" заявили, что Украина начала подготовку к предстоящему отопительному сезону 2023-2024. АО "Укртрансгаз" возобновило закачку "голубого топлива" в подземные хранилища (ПХГ).

Также мы писали, что Министерство энергетики Украины не исключает повышения тарифов на электроэнергию. Это могло бы стать одним из решений по восстановлению поврежденной украинской энергосистемы от российских обстрелов.

17 апреля Украина возобновила приостановленный экспорт электроэнергии в Словакию. Также идет экспорт в Польшу и Молдову.