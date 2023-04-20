Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Подготовка к зиме: Минэнерго ускорит децентрализацию энергосистемы arrow

Подготовка к зиме: Минэнерго ускорит децентрализацию энергосистемы

20 апреля 2023 10:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Отопительный сезон 2023/2024 — Минэнерго ускорит децентрализацию энергосистемы
Работник энергетической отрасли Украины. Фото: ДТЭК
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Министерство энергетики Украины начало подготовку к следующему отопительному сезону. Ключевой задачей станет ускорение децентрализации энергосистемы страны.

Об этом рассказал глава Минэнерго Герман Галущенко на пресс-конференции об итогах отопительного сезона 2022/2023 года, информирует его пресс-служба.

Читайте также:

Подготовка к зиме

По его словам, сейчас продолжаются восстановительные и ремонтные работы, работает соответствующий штаб, осуществляются мероприятия по повышению устойчивости и усилению физической защиты энергетических объектов в условиях войны.

Максимальная децентрализация генерации электроэнергии позволит усилить как энергетическую безопасность страны в целом, так и поставку украинским потребителям.

"Наша задача — максимально отремонтировать те генерирующие мощности, которые можно отремонтировать. К сожалению, полностью уничтожены мощности, которые не удастся отстроить. Мы работаем над восстановлением не только генерации, но и системы передачи", — пояснил он.

Галущенко отметил, что для достижения соответствующих целей реализуются проекты по развитию возобновляемых источников энергии в рамках сотрудничества с Европейской комиссией (ЕК), а также строят сеть распределенной генерации с использованием природного газа на базе площадок Оператора ГТС Украины.

Что еще стоит знать

Напомним, на днях в "Нафтогазе" заявили, что Украина начала подготовку к предстоящему отопительному сезону 2023-2024. АО "Укртрансгаз" возобновило закачку "голубого топлива" в подземные хранилища (ПХГ).

Также мы писали, что Министерство энергетики Украины не исключает повышения тарифов на электроэнергию. Это могло бы стать одним из решений по восстановлению поврежденной украинской энергосистемы от российских обстрелов.

17 апреля Украина возобновила приостановленный экспорт электроэнергии в Словакию. Также идет экспорт в Польшу и Молдову.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

18:24 Почти 2000 украинцев приобщились к бесплатным спортивным занятиям от Фонда Вадима Столара

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас