Шмигаль розповів, як Україна завершила опалювальний сезон

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль

Завершивши опалювальний сезон , ми радісно повідомляємо, що енергосистема має профіцит потужності, а на складах знаходиться 1,4 млн. тонн вугілля, а в газосховищах - 8,5 млрд. кубів газу.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у рамках засідання Кабміну.

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Цей результат став можливим завдяки злагодженій роботі енергетиків, сил ППО, рятувальників та всіх, хто спільно з Урядом працював у єдиній команді, щоб забезпечити енергетичну безпеку країни протягом складної зими.

Ми вважаємо, що цей опалювальний сезон був найскладнішим у нашій історії, і дякуємо всім, хто взяв участь у розв'язання цієї проблеми. Минулого року ми успішно зібрали ресурси, які дозволили нам впоратися із викликами поточного опалювального сезону. Тепер ми розпочинаємо роботу з накопичення ресурсів на наступний опалювальний сезон, щоб забезпечити безпеку та комфортність нашим громадянам.

Нагадаємо, що Міністерство енергетики України розпочало підготовку до наступного опалювального сезону. Ключовим завданням стане прискорення децентралізації енергосистеми країни.