Шмыгаль рассказал, на какую сумму МВФ принял для Украины очередной транш

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Международный валютный фонд выделит для Украины очередной транш в размере 900 млн долларов. Это происходит в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования EFF.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

Читайте также:

Финансовая помощь от МВФ

"В Фонде отметили наши достижения в реализации программы и реформ, несмотря на полномасштабную войну. Украина выполнила все поставленные "маяки", в частности, законодательные инициативы по совершенствованию Бюджетного кодекса, усиление налоговой политики, антикоррупционные меры и т.д.", — говорится в сообщении.

Шмыгаль напомнил, что программа предусматривает предоставление Украине 15,6 млрд долларов в течение 4 лет для обеспечения экономической стабильности и восстановления государства.

"Благодарю МВФ и украинскую команду за скоординированную и последовательную работу по укреплению и развитию Украины", — добавил украинский премьер.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала премьер-министра Дениса Шмыгаля

Напомним, что на 11 декабря исполнительный совет МВФ запланировал заседание для обсуждения аспектов второго этапа реализации программы EFF в Украине. Это возможность нового финансирования для нашего государства.

Как известно, эта программа входит в общий пакет международной помощи Украине. Его стоимость около 122 млрд долларов.