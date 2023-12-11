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Шмыгаль рассказал, на какую сумму МВФ принял для Украины очередной транш

11 декабря 2023 23:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Шмыгаль рассказал, на какую сумму МВФ принял для Украины очередной транш
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Международный валютный фонд выделит для Украины очередной транш в размере 900 млн долларов. Это происходит в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования EFF.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

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"В Фонде отметили наши достижения в реализации программы и реформ, несмотря на полномасштабную войну. Украина выполнила все поставленные "маяки", в частности, законодательные инициативы по совершенствованию Бюджетного кодекса, усиление налоговой политики, антикоррупционные меры и т.д.", — говорится в сообщении.

Шмыгаль напомнил, что программа предусматривает предоставление Украине 15,6 млрд долларов в течение 4 лет для обеспечения экономической стабильности и восстановления государства.

"Благодарю МВФ и украинскую команду за скоординированную и последовательную работу по укреплению и развитию Украины", — добавил украинский премьер.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала премьер-министра Дениса Шмыгаля
Скриншот сообщения из телеграмм-канала премьер-министра Дениса Шмыгаля

Напомним, что на 11 декабря исполнительный совет МВФ запланировал заседание для обсуждения аспектов второго этапа реализации программы EFF в Украине. Это возможность нового финансирования для нашего государства.

Как известно, эта программа входит в общий пакет международной помощи Украине. Его стоимость около 122 млрд долларов.

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