Шмигаль розповів, на яку суму МВФ ухвалив для України черговий транш
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Міжнародний валютний фонд виділить для України черговий транш на суму 900 млн доларів. Це відбувається в рамках чотирирічної програми розширеного фінансування EFF.
Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
Фінансова допомога від МВФ
"У Фонді відзначили наші досягнення в реалізації програми та реформ, попри повномасштабну війну. Україна виконала всі поставлені "маяки", зокрема законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики, антикорупційні заходи тощо", — йдеться в повідомленні.
Шмигаль нагадав, що програма передбачає надання Україні 15,6 млрд доларів протягом 4 років для забезпечення економічної стабільності та відновлення держави.
"Дякую МВФ та українській команді за скоординовану та послідовну роботу задля зміцнення та розвитку України", — додав український прем'єр.
Нагадаємо, що на 11 грудня виконавча рада МВФ запланувала засідання для обговорення аспектів другого етапу реалізації програми EFF в Україні. Це можливість нового фінансування для нашої держави.
Як відомо, ця програма входить до загального пакета міжнародної допомоги Україні. Його вартість близько 122 млрд доларів.
Читайте Новини.LIVE!