Шмигаль розповів, на яку суму МВФ ухвалив для України черговий транш

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: УНІАН

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Міжнародний валютний фонд виділить для України черговий транш на суму 900 млн доларів. Це відбувається в рамках чотирирічної програми розширеного фінансування EFF.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

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"У Фонді відзначили наші досягнення в реалізації програми та реформ, попри повномасштабну війну. Україна виконала всі поставлені "маяки", зокрема законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики, антикорупційні заходи тощо", — йдеться в повідомленні.

Шмигаль нагадав, що програма передбачає надання Україні 15,6 млрд доларів протягом 4 років для забезпечення економічної стабільності та відновлення держави.

"Дякую МВФ та українській команді за скоординовану та послідовну роботу задля зміцнення та розвитку України", — додав український прем'єр.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля

Нагадаємо, що на 11 грудня виконавча рада МВФ запланувала засідання для обговорення аспектів другого етапу реалізації програми EFF в Україні. Це можливість нового фінансування для нашої держави.

Як відомо, ця програма входить до загального пакета міжнародної допомоги Україні. Його вартість близько 122 млрд доларів.