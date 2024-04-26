Кабмин установил цены на газ — каким будет тариф до конца лета

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кабинет Министров Украины утвердил постановление, сохраняющее льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения. Льготный тариф будет действовать до конца лета.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Также на этой неделе государственный "Нафтогаз" продлил действие льготной цены на газ для населения", — написал премьер в Telegram.

Он сообщил, что к концу лета в Украине тариф на газ составит 7 грн 96 коп. за куб.



Что еще стоит знать

Напомним, Кабинет Министров Украины в пятницу, 26 апреля, принял решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения. Так, до конца мая тариф на свет установили в размере 2 гривен 64 копеек за киловатт.

Мы также писали, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" утвердили новый годовой тариф для украинцев. Действие тарифного плана "Фиксированый" продлили еще на год в рамках установленного моратория на повышение цен.