Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Шмыгаль рассказал, что будет с ценами на газ до конца лета arrow

Шмыгаль рассказал, что будет с ценами на газ до конца лета

26 апреля 2024 17:06
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Кабмин установил цены на газ — каким будет тариф до конца лета
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Кабинет Министров Украины утвердил постановление, сохраняющее льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения. Льготный тариф будет действовать до конца лета.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Читайте также:

Какова будет цена на газ для населения

"Также на этой неделе государственный "Нафтогаз" продлил действие льготной цены на газ для населения", — написал премьер в Telegram.

Он сообщил, что к концу лета в Украине тариф на газ составит 7 грн 96 коп. за куб.


Что еще стоит знать

Напомним, Кабинет Министров Украины в пятницу, 26 апреля, принял решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения. Так, до конца мая тариф на свет установили в размере 2 гривен 64 копеек за киловатт.

Мы также писали, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" утвердили новый годовой тариф для украинцев. Действие тарифного плана "Фиксированый" продлили еще на год в рамках установленного моратория на повышение цен.

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
тарифы
цены на газ
газ
цены в Украине
цены
деньги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри