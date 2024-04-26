Кабмін встановив ціни на газ — яким буде тариф до кінця літа

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення. Пільговий тариф буде діяти до кінця літа.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Також цього тижня державний "Нафтогаз" продовжив дію пільгової ціни на газ для населення", — написав прем'єр у Telegram.

Він повідомив, що до кінця літа в Україні тариф на газ буде становити 7 грн 96 коп. за куб.



Що ще варто знати

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України у п'ятницю, 26 квітня, ухвалив рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення. Так, до кінця травня тариф на світло встановили у розмірі 2 гривень 64 копійок за кіловат.

Ми також писали, у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" затвердили новий річний тариф для українців. Дію тарифного плану "Фіксований" продовжили ще на рік у рамках встановленого мораторію на підвищення цін.