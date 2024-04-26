Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ до кінця літа arrow

Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ до кінця літа

26 квітня 2024 17:06
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Кабмін встановив ціни на газ — яким буде тариф до кінця літа
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення. Пільговий тариф буде діяти до кінця літа.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Читайте також:

Якою буде ціна на газ для населення

"Також цього тижня державний "Нафтогаз" продовжив дію пільгової ціни на газ для населення", — написав прем'єр у Telegram.

Він повідомив, що до кінця літа в Україні тариф на газ буде становити 7 грн 96 коп. за куб.


Що ще варто знати

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України у п'ятницю, 26 квітня, ухвалив рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення. Так, до кінця травня тариф на світло встановили у розмірі 2 гривень 64 копійок за кіловат.

Ми також писали, у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" затвердили новий річний тариф для українців. Дію тарифного плану "Фіксований" продовжили ще на рік у рамках встановленого мораторію на підвищення цін.

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
тарифи
ціни на газ
газ
ціни в Україні
ціни
гроші

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри