Кабмін встановив ціни на газ — яким буде тариф до кінця літа

Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ до кінця літа
Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення. Пільговий тариф буде діяти до кінця літа.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Якою буде ціна на газ для населення
"Також цього тижня державний "Нафтогаз" продовжив дію пільгової ціни на газ для населення", — написав прем'єр у Telegram.
Він повідомив, що до кінця літа в Україні тариф на газ буде становити 7 грн 96 коп. за куб.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України у п'ятницю, 26 квітня, ухвалив рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення. Так, до кінця травня тариф на світло встановили у розмірі 2 гривень 64 копійок за кіловат.
Ми також писали, у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" затвердили новий річний тариф для українців. Дію тарифного плану "Фіксований" продовжили ще на рік у рамках встановленого мораторію на підвищення цін.
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