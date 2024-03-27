Цены на какао растут быстрее биткоина, — Bloomberg

Большой объем какао-бобов. Фото: lisoveozero.com.ua

В мире ожидается подорожание шоколада, ведь стоимость какао-бобов бьет исторические рекорды в последнее время. Цены растут из-за возможного дефицита предложения.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, котировки фьючерсов на какао в очередной раз обновили исторический максимум. На последних торгах майские фьючерсы на какао-бобы в Нью-Йорке подорожали на 4,5%, достигнув 10 080 долларов за тонну. С начала текущего года котировки подскочили в 2,4 раза, а за последние пять сессий — более чем на 20%.

По словам экспертов, в крупнейшем поставщике какао в мире, республике Кот-д'Ивуаре на побережье Гвинейского залива, наблюдается сильная жара, что угрожает урожаю какао-бобов.

Источник: Bloomberg

Это грозит как плохим урожаем, так и дефицитом ресурса на рынке, а также еще большим ростом стоимости шоколада, цены на который только в 2024 году выросли вдвое.

Агентство добавляет, что существует риск ухудшения ситуации со снабжением. Также правила Европейского Союза, направленные на прекращение продажи в магазинах, уничтожающих леса, могут еще больше усложнить поставки производителям шоколада в страны ЕС.

"Ситуация с поставками в Западной Африке остается чрезвычайно напряженной перед началом среднего урожая на следующей неделе. Другие производители, такие как Бразилия и Эквадор, стремятся увеличить производство, но нужно несколько лет, прежде чем новые посаженные какао-дерева дадут бобы. Международная организация по производству какао прогнозирует, что в этом сезоне отношение запасов к помолу упадет до минимума более чем за четыре десятилетия", — пишет Bloomberg.

Что еще стоит знать

Напомним, по мнению экспертов, в этом году кризис мирового производства шоколада может стать еще больше. Крупные заводы по переработке какао-бобов в Кот-д'Ивуаре и Гане приостановили или уменьшили объемы производства из-за того, что они больше не могут позволить себе закупать сырье.

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