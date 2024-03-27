Ціни на какао зростають швидше, ніж біткоїн, — Bloomberg

Великий обсяг какао-бобів. Фото: lisoveozero.com.ua

У світі очікується подорожчання шоколаду, адже вартість какао-бобів б'є історичні рекорди останнім часом. Ціни зростають через можливий дефіцит пропозиції.

Про це повідомляє Bloomberg.

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За даними агенції, котирування ф'ючерсів на какао вчергове оновили історичний максимум. На останніх торгах травневі ф'ючерси на какао-боби в Нью-Йорку подорожчали на 4,5%, сягнувши 10 080 доларів за тонну. З початку поточного року котирування підскочили у 2,4 раза, а за останні п'ять сесій — на понад 20%.

За словами експертів, у найбільшому постачальнику какао у світі, республіці Кот-д'Івуарі на узбережжі Гвінейської затоки, спостерігається сильна спека, що загрожує врожаю какао-бобів.

Джерело: Bloomberg

Це загрожує як поганим урожаєм, так і дефіцитом ресурсу на ринку, а також ще більшому зростанню вартості шоколаду, ціни на який лише у 2024 році зросли удвічі.

Агенція додає, що існує ризик погіршення ситуації з постачанням. Також правила Європейського Союзу, спрямовані на припинення продажу в магазинах продуктів, які знищують ліси, можуть ще більше ускладнити постачання виробникам шоколаду в країни ЄС.

"Ситуація з поставками в Західній Африці залишається надзвичайно напруженою перед початком середнього врожаю наступного тижня. Інші виробники, такі як Бразилія та Еквадор, прагнуть збільшити виробництво, але потрібно кілька років, перш ніж нові посаджені какао-дерева дадуть боби. Міжнародна організація з виробництва какао прогнозує, що цього сезону відношення запасів до помелу впаде до мінімуму за понад чотири десятиліття", — пише Bloomberg.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на думку експертів, цього року криза світового виробництва шоколаду може стати ще більшою. Великі заводи з перероблення какао-бобів у Кот-д'Івуарі та Гані призупинили або зменшили обсяги виробництва через те, що вони більше не можуть дозволити собі закуповувати сировину.

Раніше ми писали, що у світі у 2024 році активно дорожчає кава сорту робуста (Robusta). Зокрема, ціни зросли через конфлікт у Червоному морі.