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Штрафы для работодателей обновят с 1 апреля — как изменятся суммы

18 марта 2024 14:03
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Зарплаты в конвертах — для компаний усилят штрафы с 1 апреля
Денежные средства в руках. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине идет борьба с компаниями, которые выплачивают заработную плату "в конвертах". С 1 апреля 2024 года усилится наказание для работодателей за незадекларированный должным образом труд сотрудников.

Об этом сообщили в одном из управлений Государственной службы Украины по вопросам труда.

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Как изменятся суммы штрафов с 1 апреля

Согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" минимальная заработная плата с 1 апреля текущего года вырастет до 8 тыс. грн.

Основания ответственности за нарушение законодательства о труде прописаны в статье 265 Кодекса законов о труде. Они зависят от размера минималки.

Так, за нарушение несоблюдения минимальных государственных гарантий в оплате труда предусмотрен штраф в двухкратном размере минимальной зарплаты за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение. То есть с 1 апреля штраф составит 16 тыс. грн.

С 1 апреля к юрлицам и ФЛП, являющимся плательщиками единого налога первой — третьей групп, за оформление работника на неполное рабочее время или по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем в случае фактического выполнения работы в течение всего рабочего времени будет применено предупреждение. В то же время, за совершение нарушения повторно в течение двух лет — штраф будет равен 30-кратному размеру минимальной зарплаты (240 тыс. грн).

За выплату заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов будет составлять 240 тыс. грн.

За фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта) предусмотрен штраф в десятикратном размере минимальной зарплаты за каждого гражданина в отношении которого совершено нарушение. С 1 апреля он составит 80 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 апреля 2024 года должна увеличиться минимальная заработная плата. В связи с этим изменится размер социальных выплат.

Мы также писали, что в Украине в марте 2024 года продолжают расти заработные платы в ряде сфер. Работодатели повышают ставки в борьбе за квалифицированные кадры.

работа
штрафы
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рынок труда

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