Зарплати в конвертах — для компаній посилять штрафи з 1 квітня

Грошові кошти у руках. Фото: РБК-Україна

В Україні триває боротьба з компаніями, які виплачують заробітну плату "в конвертах". З 1 квітня 2024 року посилиться покарання для роботодавців за незадекларовану належним чином працю співробітників.

Про це повідомили в одному з управлінь Державної служби України з питань праці.

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Як зміняться суми штрафів з 1 квітня

Згідно із законом "Про Державний бюджет України на 2024 рік", мінімальна заробітна плата з 1 квітня поточного року зросте до 8 тис. грн.

Підстави відповідальності за порушення законодавства про працю прописані у статті 265 Кодексу законів про працю. Вони залежать від розміру мінімалки.

Так, за порушення щодо недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці передбачений штраф у двократному розмірі мінімальної зарплати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. Тобто з 1 квітня штраф становитиме 16 тис. грн.

З 1 квітня до юросіб та ФОП, які є платниками єдиного податку першої — третьої груп, за оформлення працівника на неповний робочий час або за трудовим договором з нефіксованим робочим часом у разі фактичного виконання роботи протягом усього робочого часу — буде застосоване попередження. Водночас за вчинення порушення повторно протягом двох років — штраф дорівнюватиме 30-кратному розміру мінімальної зарплатні (240 тис. грн).

За виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків — штраф становитиме 240 тис. грн.

За фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) передбачений штраф у десятикратному розмірі мінімальної зарплати за кожного громадянина щодо якого скоєно порушення. З 1 квітня він становитиме 80 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 квітня 2024 року має збільшитися мінімальна заробітна плата. У зв'язку з цим зміниться розмір соціальних виплат.

Ми також писали, що в Україні у березні 2024 року продовжують зростати заробітні плати у низці сфер. Роботодавці підвищують ставки у боротьбі за кваліфіковані кадри.