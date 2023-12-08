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За этот тип рекламы украинцев ждут строгие штрафы до 50 тыс. гривен

8 декабря 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы за рекламу сигарет – известно, куда писать жалобы на производителей
Кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Государственной службе Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напоминают о действии антитабачного закона в стране. Его нормы предусматривают суровое наказание для нарушителей в вопросе рекламы табачных изделий.

Об этом информирует пресс-центр Госпродпотребслужбы.

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Наказание за популяризацию табака

Как отмечают в ведомстве, антитабачный закон защищает здоровье молодых граждан, поэтому рядом с рекламой запрещается стимулирование продаж:

  • табачных изделий;
  • электронные сигареты и жидкости к ним;
  • устройств для нагревания табака.

В связи с этим, производителям такой продукции запрещены некоторые действия. В частности, предусматривается наказание за:

  • спонсорство любых мероприятий или сообществ;
  • бесплатное предоставление или обмен таких изделий;
  • продажа электронных устройств курения в наборах с другими товарами;
  • создание эффекта "присутствия" во время развлекательных мероприятий;
  • реклама на транспорте и в сети Интернет.

Как в случае с рекламой, за нарушение закона предусмотрен штраф 30 тыс. грн за каждый факт или стимулирование продаж. В случае повторного нарушения в течение года — 50 тыс. грн за каждый раз.

Куда можно жаловаться

Гражданам напоминают, что они имеют право подавать жалобы на такие нарушения. Это можно сделать в несколько способов:

  • непосредственно в Госпродпотребслужбу по следующей ссылке;
  • через сервис Центра общественного здоровья по этому адресу.

В частности, на сайте нужно будет указать по возможности:

  • полное название непродовольственного товара (название, адрес);
  • наименование субъекта хозяйствования, осуществляющего свою деятельность, в частности его организационно-правовую форму;
  • адрес субъекта хозяйствования
  • название и адрес магазина.

 

штрафы за рекламу сигарет
Источник: Госпродпотребслужба

Что еще стоит знать

Напомним, в Киеве детективы БЭБ разоблачили сеть незаконного бизнеса, занимавшегося торговлей фальсифицированных табачных изделий. Стоимость изъятого товара составляет 2 миллиона гривен.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году подорожают табачные изделия. Ожидается очередное повышение акцизов на сигареты.

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