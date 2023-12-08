Штрафы за рекламу сигарет – известно, куда писать жалобы на производителей

За этот тип рекламы украинцев ждут строгие штрафы до 50 тыс. гривен
В Государственной службе Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напоминают о действии антитабачного закона в стране. Его нормы предусматривают суровое наказание для нарушителей в вопросе рекламы табачных изделий.
Об этом информирует пресс-центр Госпродпотребслужбы.
Наказание за популяризацию табака
Как отмечают в ведомстве, антитабачный закон защищает здоровье молодых граждан, поэтому рядом с рекламой запрещается стимулирование продаж:
- табачных изделий;
- электронные сигареты и жидкости к ним;
- устройств для нагревания табака.
В связи с этим, производителям такой продукции запрещены некоторые действия. В частности, предусматривается наказание за:
- спонсорство любых мероприятий или сообществ;
- бесплатное предоставление или обмен таких изделий;
- продажа электронных устройств курения в наборах с другими товарами;
- создание эффекта "присутствия" во время развлекательных мероприятий;
- реклама на транспорте и в сети Интернет.
Как в случае с рекламой, за нарушение закона предусмотрен штраф 30 тыс. грн за каждый факт или стимулирование продаж. В случае повторного нарушения в течение года — 50 тыс. грн за каждый раз.
Куда можно жаловаться
Гражданам напоминают, что они имеют право подавать жалобы на такие нарушения. Это можно сделать в несколько способов:
- непосредственно в Госпродпотребслужбу по следующей ссылке;
- через сервис Центра общественного здоровья по этому адресу.
В частности, на сайте нужно будет указать по возможности:
- полное название непродовольственного товара (название, адрес);
- наименование субъекта хозяйствования, осуществляющего свою деятельность, в частности его организационно-правовую форму;
- адрес субъекта хозяйствования
- название и адрес магазина.
Что еще стоит знать
Напомним, в Киеве детективы БЭБ разоблачили сеть незаконного бизнеса, занимавшегося торговлей фальсифицированных табачных изделий. Стоимость изъятого товара составляет 2 миллиона гривен.
Также мы писали, что в Украине в 2024 году подорожают табачные изделия. Ожидается очередное повышение акцизов на сигареты.
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