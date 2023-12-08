Штрафы за рекламу сигарет – известно, куда писать жалобы на производителей

Кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Государственной службе Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напоминают о действии антитабачного закона в стране. Его нормы предусматривают суровое наказание для нарушителей в вопросе рекламы табачных изделий.

Об этом информирует пресс-центр Госпродпотребслужбы.

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Как отмечают в ведомстве, антитабачный закон защищает здоровье молодых граждан, поэтому рядом с рекламой запрещается стимулирование продаж:

табачных изделий;

электронные сигареты и жидкости к ним;

устройств для нагревания табака.

В связи с этим, производителям такой продукции запрещены некоторые действия. В частности, предусматривается наказание за:

спонсорство любых мероприятий или сообществ;

бесплатное предоставление или обмен таких изделий;

продажа электронных устройств курения в наборах с другими товарами;

создание эффекта "присутствия" во время развлекательных мероприятий;

реклама на транспорте и в сети Интернет.

Как в случае с рекламой, за нарушение закона предусмотрен штраф 30 тыс. грн за каждый факт или стимулирование продаж. В случае повторного нарушения в течение года — 50 тыс. грн за каждый раз.

Куда можно жаловаться

Гражданам напоминают, что они имеют право подавать жалобы на такие нарушения. Это можно сделать в несколько способов:

непосредственно в Госпродпотребслужбу по следующей ссылке;

через сервис Центра общественного здоровья по этому адресу.

В частности, на сайте нужно будет указать по возможности:

полное название непродовольственного товара (название, адрес);

наименование субъекта хозяйствования, осуществляющего свою деятельность, в частности его организационно-правовую форму;

адрес субъекта хозяйствования

название и адрес магазина.

Источник: Госпродпотребслужба

Что еще стоит знать

Напомним, в Киеве детективы БЭБ разоблачили сеть незаконного бизнеса, занимавшегося торговлей фальсифицированных табачных изделий. Стоимость изъятого товара составляет 2 миллиона гривен.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году подорожают табачные изделия. Ожидается очередное повышение акцизов на сигареты.