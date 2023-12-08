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За цей тип реклами на українців чекають суворі штрафи до 50 тис. гривень

8 грудня 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи за рекламу сигарет — відомо, куди писати скарги на виробників
Гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадають про дію антитютюнового закону в країні. Його норми передбачають суворе покарання для порушників у питанні реклами тютюнових виробів.

Про це інформує пресцентр Держпродспоживслужби.

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Покарання за популяризацію тютюну

Як зазначають у відомстві, антитютюновий закон захищає здоров'я молодих громадян, тому поруч із рекламою забороняється стимулювання продажу:

  • тютюнових виробів;
  • електронних сигарет та рідин до них;
  • пристроїв для нагрівання тютюну.

У зв'язку з цим, виробникам такої продукції заборонені деякі дії. Зокрема, передбачається покарання за:

  • спонсорство будь-яких заходів чи спільнот;
  • безоплатне надання чи обмін таких виробів;
  • продаж електронних пристроїв для куріння у наборах з іншими товарами;
  • створення ефекту "присутності" під час розважальних заходів;
  • реклама на транспорті та в мереж Інтернет.

Як у випадку з рекламою, за порушення закону передбачено штраф 30 тис. грн за кожний факт чи стимулювання продажу. У разі повторного порушення протягом року — 50 тис. грн за кожен раз.

Куди потрібно скаржитися

Громадянам нагадують, що вони мають право подавати скарги на такі порушення. Це можна зробити у кілька способів:

  • безпосередньо у Держпродспоживслужбу за наступним посиланням;
  • через сервіс Центру громадського здоров’я за цією адресою.

Зокрема, на сайті потрібно буде вказати за можливості:

  • повну назву непродовольчого товару (назва, адресу);
  • найменування суб’єкта господарювання, який здійснює свою діяльність, зокрема його організаційно-правову форму;
  • адресу суб’єкта господарювання
  • назву та адресу магазину.
штрафи за рекламу сигарет
Джерело: Держпродспоживслужба

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Києві детективи БЕБ викрили мережу незаконного бізнесу, який займався торгівлею фальсифікованих тютюнових виробів. Вартість вилученого товару становить 2 мільйони гривень. 

Також ми писали, що в Україні у 2024 році подорожчають тютюнові вироби. Очікується чергове підвищення акцизів на сигарети.

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