Штрафи за рекламу сигарет — відомо, куди писати скарги на виробників

За цей тип реклами на українців чекають суворі штрафи до 50 тис. гривень
У Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадають про дію антитютюнового закону в країні. Його норми передбачають суворе покарання для порушників у питанні реклами тютюнових виробів.
Про це інформує пресцентр Держпродспоживслужби.
Покарання за популяризацію тютюну
Як зазначають у відомстві, антитютюновий закон захищає здоров'я молодих громадян, тому поруч із рекламою забороняється стимулювання продажу:
- тютюнових виробів;
- електронних сигарет та рідин до них;
- пристроїв для нагрівання тютюну.
У зв'язку з цим, виробникам такої продукції заборонені деякі дії. Зокрема, передбачається покарання за:
- спонсорство будь-яких заходів чи спільнот;
- безоплатне надання чи обмін таких виробів;
- продаж електронних пристроїв для куріння у наборах з іншими товарами;
- створення ефекту "присутності" під час розважальних заходів;
- реклама на транспорті та в мереж Інтернет.
Як у випадку з рекламою, за порушення закону передбачено штраф 30 тис. грн за кожний факт чи стимулювання продажу. У разі повторного порушення протягом року — 50 тис. грн за кожен раз.
Куди потрібно скаржитися
Громадянам нагадують, що вони мають право подавати скарги на такі порушення. Це можна зробити у кілька способів:
- безпосередньо у Держпродспоживслужбу за наступним посиланням;
- через сервіс Центру громадського здоров’я за цією адресою.
Зокрема, на сайті потрібно буде вказати за можливості:
- повну назву непродовольчого товару (назва, адресу);
- найменування суб’єкта господарювання, який здійснює свою діяльність, зокрема його організаційно-правову форму;
- адресу суб’єкта господарювання
- назву та адресу магазину.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Києві детективи БЕБ викрили мережу незаконного бізнесу, який займався торгівлею фальсифікованих тютюнових виробів. Вартість вилученого товару становить 2 мільйони гривень.
Також ми писали, що в Україні у 2024 році подорожчають тютюнові вироби. Очікується чергове підвищення акцизів на сигарети.
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