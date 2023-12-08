Штрафи за рекламу сигарет — відомо, куди писати скарги на виробників

Гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадають про дію антитютюнового закону в країні. Його норми передбачають суворе покарання для порушників у питанні реклами тютюнових виробів.

Про це інформує пресцентр Держпродспоживслужби.

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Як зазначають у відомстві, антитютюновий закон захищає здоров'я молодих громадян, тому поруч із рекламою забороняється стимулювання продажу:

тютюнових виробів;

електронних сигарет та рідин до них;

пристроїв для нагрівання тютюну.

У зв'язку з цим, виробникам такої продукції заборонені деякі дії. Зокрема, передбачається покарання за:

спонсорство будь-яких заходів чи спільнот;

безоплатне надання чи обмін таких виробів;

продаж електронних пристроїв для куріння у наборах з іншими товарами;

створення ефекту "присутності" під час розважальних заходів;

реклама на транспорті та в мереж Інтернет.

Як у випадку з рекламою, за порушення закону передбачено штраф 30 тис. грн за кожний факт чи стимулювання продажу. У разі повторного порушення протягом року — 50 тис. грн за кожен раз.

Куди потрібно скаржитися

Громадянам нагадують, що вони мають право подавати скарги на такі порушення. Це можна зробити у кілька способів:

безпосередньо у Держпродспоживслужбу за наступним посиланням;

через сервіс Центру громадського здоров’я за цією адресою.

Зокрема, на сайті потрібно буде вказати за можливості:

повну назву непродовольчого товару (назва, адресу);

найменування суб’єкта господарювання, який здійснює свою діяльність, зокрема його організаційно-правову форму;

адресу суб’єкта господарювання

назву та адресу магазину.

Джерело: Держпродспоживслужба

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Києві детективи БЕБ викрили мережу незаконного бізнесу, який займався торгівлею фальсифікованих тютюнових виробів. Вартість вилученого товару становить 2 мільйони гривень.

Також ми писали, що в Україні у 2024 році подорожчають тютюнові вироби. Очікується чергове підвищення акцизів на сигарети.