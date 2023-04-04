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В Україні щороку зростатиме акциз на тютюнові вироби: Гетманцев назвав цифру

4 квітня 2023 15:50
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Ціни на сигарети: гетманцв розповів, як збільшать акциз на тютюнові вироби
В Україні збільшать акциз на тютюнові вироби
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Відповідно до угоди про Асоціацію з ЄС, в Україні щороку зростатиме акцизний податок на тютюнові вироби. На скільки відсотків він зміниться, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев. 

нардеп Гетманцев

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"Щодо тютюнових виробів, ми взяли зобов’язання в угоді про асоціацію з ЄС поступово привести акцизи до мінімального європейського рівня. Відповідно було законодавчо зафіксовано 7-річний план підвищення акцизів до 2025 року. У рамках цього плану у 2023-2025 рр. специфічний і мінімальний тариф на тютюнові вироби продовжить зростати щорічно на 20% з 1 січня кожного року", —  сказав нардеп. 

За його словами, Україна притримується цього графіка. У 2023 році підвищення акцизів на тютюн вже відбулось.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE Гетманцев детально розповів, як змінюватиметься акцизний податок на тютюнові вироби та алкоголь. 

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