Штрафы почти на 105 млн грн — подсчитали количество нарушений таможенных правил за год

Проверка на таможне. Фото: Гостаможслужба

В течение января-ноября 2023 года таможни Государственной таможенной службы Украины выявили 11061 случаев нарушения таможенных правил на общую сумму 8,1 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Держмитслужбы.

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Отмечается, что в результате проведенных мероприятий были конфискованы предметы нарушений на сумму более 735 млн. гривен, в частности:

промышленных товаров на сумму 532,6 млн. гривен;

продовольственных товаров и сельхозпродукции на сумму 81,1 млн. гривен;

валюты на сумму свыше 73 млн. гривен;

транспортных средств на сумму 48 млн. гривен.

Детали правонарушений на таможне за 2023 год. Инфографика: Держмитслужба

В сообщении отмечается, что таможни рассмотрели 3231 дело о нарушениях таможенных правил. Применено административное взыскание в виде штрафа на сумму почти 105,9 млн. гривен, из которых взыскано в Госбюджет 73 млн. гривен.

Также указывается, что передано в суд 6472 дела о нарушении таможенных правил на сумму 5,9 млрд гривен. После рассмотрения этих дел судами было начислено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму более 1,94 млрд. гривен.

Напомним, во Львовском Галицком районном суде состоялось заседание, на котором было принято решение по делу инспектора пограничной службы Владимира Мельника. Ранее, в январе 2023 года, он был задержан за получение взятки в размере двух тысяч долларов США. В результате суд назначил Мельнику штраф в размере 51 тысячи гривен.