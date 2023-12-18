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Штрафи на майже 105 млн грн — підрахували кількість порушень митних правил за рік

18 грудня 2023 21:13
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Штрафи на майже 105 млн грн — підрахували кількість порушень митних правил за рік
Перевірка на митниці. Фото: Держмитслужба
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Упродовж січня–листопада 2023 року митниці Державної митної служби України виявили 11 061 випадок порушення митних правил на загальну суму 8,1 млрд гривень.

Про це повідомляє пресцентр Держмитслужби.

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Зазначається, що в результаті проведених заходів було конфісковано предмети порушень на суму понад 735 млн гривень, зокрема:

  • промислових товарів на суму 532,6 млн гривень;
  • продовольчих товарів та сільгосппродукції на суму 81,1 млн гривень;
  • валюти на суму понад 73 млн гривень;
  • транспортних засобів на суму 48 млн гривень.
Деталі правопорушень на митниці за 2023 рік. Інфографіка: Держмитслужба
Деталі правопорушень на митниці за 2023 рік. Інфографіка: Держмитслужба

У повідомленні зазначається, що митниці розглянули 3231 справу щодо порушень митних правил. Застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму майже 105,9 млн гривень, з яких стягнуто до Держбюджету 73 млн гривень.

Також зазначається, що передано до суду 6472 справи про порушення митних правил на суму 5,9 млрд гривень. Після розгляду цих справ судами було нараховано стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 1,94 млрд гривень.

Нагадаємо, у Львівському Галицькому районному суді відбулося засідання, на якому було ухвалено рішення у справі інспектора прикордонної служби Володимира Мельника. Раніше, у січні 2023 року, його затримали за одержання хабаря у розмірі двох тисяч доларів США. У результаті суд призначив Мельнику штраф у розмірі 51 тисяч гривень.

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