Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Україна перейде на новий етап системи митного транзиту з ЄС arrow

Україна перейде на новий етап системи митного транзиту з ЄС

21 листопада 2023 09:31
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
NCTS Фаза 5 — невдовзі стартує новий етап системи митного транзиту з ЄС
Працівник сфери логістики. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Україна 1 грудня 2023 року перейде на електронну систему спільного транзиту NCTS Фаза 5. Всі етапи тестування пройшли успішно, що свідчить про те, що система відповідає вимогам Європейського Союзу (ЄС).

Про це поінформували у пресцентрі Державної митної служби.

Читайте також:

Нова фаза системи митного транзиту з ЄС

Як пояснили у Держмитслужбі, для бізнесу, що користується NCTS, у разі переходу на NCTS Фаза 5 зміняться деякі аспекти внесення даних у транзитні декларації.

Так, компанії зможуть деталізувати відомості на рівні домашніх накладних (House Consignment), що актуально для консолідованих вантажів. Водночас, усі норми та принципи застосування спільного транзиту, транзитні спрощення залишаться актуальні та чинні.

У Департаменті транзитних процедур Держмитслужби зауважили, що успішне проходження тестів Україною є свідченням того, що система цілком відповідає нормам Генерального директорату з оподаткування та митного союзу Європейської комісії (DG TAXUD), а також пройшла випробування на співпраці з державами-учасницями Конвенції.

NCTS є системою, в основі якої — Конвенція про механізм спільного транзиту. Вона доступна виключно державам-учасницям Конвенції. У NCTS пов'язані митні служби у різних країнах, що дозволяє обмінюватися митною інформацією контролю транзиту.

В NCTS митні декларації подаються в електронному форматі для розміщення товарів під процедуру спільного транзиту.

На застосування NCTS Фаза 5 переходять всі учасники Конвенції про процедуру спільного транзиту. При цьому перехід на NCTS Фаза 6 запланований до червня 2025-го.

 

Держмитслужба
Джерело: Держмитслужба

Що ще варто знати

Нагадаємо, із 7 листопада 2023 року контроль вантажів на українській митниці відбувається по-новому. Змінились правила митного контролю й оформлення імпортних та експортних вантажів.

Також ми писали, що Митна служба спростила процедуру виїзду авто з України. Для виїзду на чужому автомобілі довіреність від власника транспортного засобу не потрібна. Достатньо мати при собі свідоцтво про реєстрацію авто.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі