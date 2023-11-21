NCTS Фаза 5 — невдовзі стартує новий етап системи митного транзиту з ЄС

Працівник сфери логістики. Фото: Unplush

Україна 1 грудня 2023 року перейде на електронну систему спільного транзиту NCTS Фаза 5. Всі етапи тестування пройшли успішно, що свідчить про те, що система відповідає вимогам Європейського Союзу (ЄС).

Про це поінформували у пресцентрі Державної митної служби.

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Як пояснили у Держмитслужбі, для бізнесу, що користується NCTS, у разі переходу на NCTS Фаза 5 зміняться деякі аспекти внесення даних у транзитні декларації.

Так, компанії зможуть деталізувати відомості на рівні домашніх накладних (House Consignment), що актуально для консолідованих вантажів. Водночас, усі норми та принципи застосування спільного транзиту, транзитні спрощення залишаться актуальні та чинні.

У Департаменті транзитних процедур Держмитслужби зауважили, що успішне проходження тестів Україною є свідченням того, що система цілком відповідає нормам Генерального директорату з оподаткування та митного союзу Європейської комісії (DG TAXUD), а також пройшла випробування на співпраці з державами-учасницями Конвенції.

NCTS є системою, в основі якої — Конвенція про механізм спільного транзиту. Вона доступна виключно державам-учасницям Конвенції. У NCTS пов'язані митні служби у різних країнах, що дозволяє обмінюватися митною інформацією контролю транзиту.

В NCTS митні декларації подаються в електронному форматі для розміщення товарів під процедуру спільного транзиту.

На застосування NCTS Фаза 5 переходять всі учасники Конвенції про процедуру спільного транзиту. При цьому перехід на NCTS Фаза 6 запланований до червня 2025-го.

Джерело: Держмитслужба

Що ще варто знати

Нагадаємо, із 7 листопада 2023 року контроль вантажів на українській митниці відбувається по-новому. Змінились правила митного контролю й оформлення імпортних та експортних вантажів.

Також ми писали, що Митна служба спростила процедуру виїзду авто з України. Для виїзду на чужому автомобілі довіреність від власника транспортного засобу не потрібна. Достатньо мати при собі свідоцтво про реєстрацію авто.