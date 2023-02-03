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Штрафы и налоги: бизнес возвращают к довоенным правилам

3 февраля 2023 13:41
lis.jpg - Ксения Лисновская
Штрафы и налоги для бизнеса - в Украине вернут довоенное налогообложение
Проект закона №8401 зарегистрировали в парламенте
lis.jpg - Ксения Лисновская

Депутаты Верховной рады Украины (ВРУ) рассмотрят правительственный законопроект, предусматривающий возврат на систему налогообложения, действовавшую до войны. Соответствующий проект закона №8401 зарегистрирован в парламенте.

Об этом рассказала экс-глава налогового комитета ВР Нина Южанина.

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Что предлагает изменить закон

Речь идет о правительственном законопроекте "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения", на принятии которого настаивает Международный валютный фонд (МВФ).

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и ряд законов, предусматривающих, что с 1 июля 2023 года произойдет отмена действия отдельных норм законодательных актов, введенных на период до прекращения или отмены военного положения в Украине.

В частности, законопроект предлагает:

  • отменить возможность для ФЛП и юрлиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки в размере 2% от суммы дохода;
  • отменить возможность для ФЛП — плательщиков единого налога I и II группы не уплачивать единый налог;
  • возобновить проведение документальных проверок;
  • восстановить течение сроков, определенных налоговым законодательством;
  • вернуть штрафные санкции за нарушение налогового законодательства;
  • восстановить штрафные санкции за нарушение правильности начисления, исчисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • возобновить штрафные санкции за нарушение порядка использования РРО/ПРРО.

"Это шаги в фискальной политике, которые власти Украины обязаны выполнить в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года и внедрение мер, реализация которых будет способствовать увеличению налоговых поступлений в 2023 году", — отметила Южанина.

Как льготные налоги помогли экономике

Ранее за возврат налога довоенного уровня для ФЛП выступал руководитель Налогового комитета парламента Даниил Гетманцев. Он утверждал, что льготы, введенные в марте 2022 года на фоне "оцепенения экономики от шока войны", должны были действовать недолго, рассчитывали, что война будет непродолжительной. Тогда они существенно помогли экономике, став двигателем "оживления предприятий".

С того времени на налог в 2% перешли около 313 тыс. предпринимателей. Сумма поступлений единого налога от юрлиц-плательщиков третьей группы в прошлом году составила 6,02 млрд грн. Сейчас решение о льготах "отыграло свою роль", добавил Гетманцев.

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения России украинцы зарегистрировали дистанционно рекордное количество ФЛП. Речь идет о мгновенном оформлении бизнеса через мобильное приложение государственных услуг "Дія".

Государственная налоговая служба запланировала в 2023 году посетить с проверками несколько тысяч компаний. При этом некоторый бизнес рискует встретить проверки с большей вероятностью.

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