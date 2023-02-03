Штрафи та податки для бізнесу — в Україні повернуть довоєнне оподаткування

Проєкт закону №8401 зареєстрували у парламенті

Депутати Верховної ради України (ВРУ) розглянуть урядовий законопроєкт, який передбачає повернення на систему оподаткування, яка діяла до війни. Відповідний проєкт закону №8401 зареєстрували у парламенті.

Про це розповіла ексголова податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

Що пропонує змінити закон

Йдеться про урядовий законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", на ухваленні якого наполягає Міжнародний валютний фонд (МВФ).



Документ вносить зміни у Податковий кодекс України та низки законів, якими передбачається, що з 1 липня 2023 року відбудеться скасування дії окремих норм законодавчих актів, запроваджених на період до припинення чи скасування воєнного стану в Україні.



Зокрема, законопроєкт пропонує:



скасувати можливість для ФОП та юросіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки у розмірі 2% від суми доходу;

відмінити можливість для ФОП — платників єдиного податку І та ІІ групи не сплачувати єдиний податок;

відновити проведення документальних перевірок;

відновити перебіг термінів, визначених податковим законодавством;

повернути штрафні санкції за порушення податкового законодавства;

відновити штрафні санкції за порушення правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

поновити штрафні санкції за порушення порядку використання РРО/ПРРО.

"Це кроки у фіскальній політиці, які влада України зобов’язана виконати в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року та впровадження заходів, реалізація яких сприятиме збільшенню податкових надходжень у 2023 році", — зазначила Южаніна.

Як пільгові податки допомогли економіці

Раніше за повернення податку довоєнного рівня для ФОП виступав керівник Податкового комітету парламенту Данило Гетманцев. Він стверджував, що пільги, введені у березні 2022 року на тлі "заціпеніння економіки від шоку війни", мали діяти недовго, адже розраховували, що війна буде нетривалою. Тоді вони істотно допомогли економіці, ставши рушієм "оживлення підприємств".

Відтоді на податок у 2% перейшли близько 313 тис. підприємців. Сума надходжень єдиного податку від юросіб-платників третьої групи торік становила 6,02 млрд грн. Зараз рішення про пільги "відіграло свою роль", додав Гетманцев.

Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного вторгнення росії українці зареєстрували дистанційно рекордну кількість ФОПів. Йдеться про миттєве оформлення бізнесу через мобільний застосунок державних послуг "Дія".

Державна податкова служба запланувала у 2023 році навідатися з перевірками до кількох тисяч компаній. При цьому деякий бізнес ризикує натрапити на перевірки з більшою ймовірністю.