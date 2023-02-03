Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Штрафи та податки: бізнес повертають до довоєнних правил arrow

Штрафи та податки: бізнес повертають до довоєнних правил

3 лютого 2023 13:41
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Штрафи та податки для бізнесу — в Україні повернуть довоєнне оподаткування
Проєкт закону №8401 зареєстрували у парламенті
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Депутати Верховної ради України (ВРУ) розглянуть урядовий законопроєкт, який передбачає повернення на систему оподаткування, яка діяла до війни. Відповідний проєкт закону №8401 зареєстрували у парламенті.

Про це розповіла ексголова податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

Читайте також:

Що пропонує змінити закон

Йдеться про урядовий законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", на ухваленні якого наполягає Міжнародний валютний фонд (МВФ).
 
Документ вносить зміни у Податковий кодекс України та низки законів, якими передбачається, що з 1 липня 2023 року відбудеться скасування дії окремих норм законодавчих актів, запроваджених на період до припинення чи скасування воєнного стану в Україні.
 
Зокрема, законопроєкт пропонує:
 

  • скасувати можливість для ФОП та юросіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки у розмірі 2% від суми доходу;
  • відмінити можливість для ФОП — платників єдиного податку І та ІІ групи не сплачувати єдиний податок;
  • відновити проведення документальних перевірок;
  • відновити перебіг термінів, визначених податковим законодавством;
  • повернути штрафні санкції за порушення податкового законодавства;
  • відновити штрафні санкції за порушення правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
  • поновити штрафні санкції за порушення порядку використання РРО/ПРРО.

"Це кроки у фіскальній політиці, які влада України зобов’язана виконати в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року та впровадження заходів, реалізація яких сприятиме збільшенню податкових надходжень у 2023 році", — зазначила Южаніна.

Як пільгові податки допомогли економіці

Раніше за повернення податку довоєнного рівня для ФОП виступав керівник Податкового комітету парламенту Данило Гетманцев. Він стверджував, що пільги, введені у березні 2022 року на тлі "заціпеніння економіки від шоку війни", мали діяти недовго, адже розраховували, що війна буде нетривалою. Тоді вони істотно допомогли економіці, ставши рушієм "оживлення підприємств".

Відтоді на податок у 2% перейшли близько 313 тис. підприємців. Сума надходжень єдиного податку від юросіб-платників третьої групи торік становила 6,02 млрд грн. Зараз рішення про пільги "відіграло свою роль", додав Гетманцев.

Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного вторгнення росії українці зареєстрували дистанційно рекордну кількість ФОПів. Йдеться про миттєве оформлення бізнесу через мобільний застосунок державних послуг "Дія".

Державна податкова служба запланувала у 2023 році навідатися з перевірками до кількох тисяч компаній. При цьому деякий бізнес ризикує натрапити на перевірки з більшою ймовірністю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

15:10 В Одесі з'явились безплатні точки доступу Wi-Fi: де їх шукати

15:10 Польща може бойкотувати Олімпіаду-2024: що відомо

14:51 Німеччина відправить в Україну 88 танків Leopard 1, — ЗМІ

14:40 Ілля Забарний опинився у лідерах по зарплаті в "Борнмуті": скільки отримує українець

Новина з фото

14:33 "Виправдовує окупацію України": прокуратура повідомила про підозру російському блогеру-пропагандисту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:30 За тиждень з портів Одещини експортували понад пів мільйона агропродукції

Новина з фото

14:28 Готували теракти і збирали дані про позиції ЗСУ: СБУ викрила російську агентуру на Дніпропетровщині

14:28 Експерти спрогнозували втрати економіки росії через запровадження ембарго на нафтопродукти з 5 лютого

14:26 Фонд держмайна пустить з молотка черговий морпорт

14:15 Майно Ахметова, Шуфрича і Коломойського: у Криму "націоналізували" 500 об’єктів нерухомості

Новина з відео

12:55 Ворог не пройде: на півночі посилено охороняють об’єкти критичної інфраструктури від диверсантів

Новина з відео

11:20 Одеса технічно готова до переходу на графіки відключень світла

Новина з відео

09:49 В окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль: росЗМІ повідомляють про смерть колаборанта

Новина з відео

06:57 ​​​​​​​У Німеччині поїзд наїхав на дітей: є загиблі

Новина з відео

23:20 Диктатор путін погрожує Заходу "не лише бронетехнікою"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:18 Зеленський провів засідання Ставки у подвійному форматі: подробиці

Новина з відео

20:38 У Гаазі працюватиме Міжнародний центр розслідування злочинів рф проти України

Новина з відео

19:30 Вибухи під Мелітополем та в Маріуполі: стали відомі подробиці

Новина з відео

19:21 Зеленський звернувся до учасників Національного молитовного сніданку: що сказав

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 3 лютого: Овнам — приємна зустріч, Водоліям — важлива новина

08:00 Що чекати від гривні в 2023 році

Ексклюзив

17:30 "Найближчі місяці будуть важкими. Слід приготуватися до великих втрат", — Кузан

Ексклюзив

17:09 Астрологиня назвала дати, коли чекати ракетних обстрілів у лютому

16:31 Нічого святого: як пропагандисти кремля від безсилля згадують бога, а діють як сатана

Новина з фото

14:31 "Весна буде за шість тижнів", — бабак Тимко зробив традиційний прогноз

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:14 Точка неповернення наближається: як міжнародні санкції руйнують економіку росії

Ексклюзив

20:45 Від преміум-хати в Києві до камери в СІЗО: на скільки років можуть сісти скандальні секс-блогери

Ексклюзив

20:30 "Ми можемо втратити певні території, але ненадовго": астрологиня дала прогноз бойових дій у лютому

Ексклюзив

19:07 Втрати росіян у січні вдвічі побили рекорд смертей в Афганістані за 10 років: аналіз шокуючих цифр

17:25 "Вимоги часу такі, що кожна школа потребуватиме такого укриття", — у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище

Актуальне по темі

None 3 Лютий 14:19

В Одесі з'явились безплатні точки доступу Wi-Fi: де їх шукати

None 3 Лютий 14:54

Польща може бойкотувати Олімпіаду-2024: що відомо

None 3 Лютий 14:51

Німеччина відправить в Україну 88 танків Leopard 1, — ЗМІ

None 3 Лютий 14:39

Ілля Забарний опинився у лідерах по зарплаті в "Борнмуті": скільки отримує українець

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB